Tunus'ta Sol İttifakından ABD'nin Golan Kararına Tepki

Tunus'ta sol partilerin bir araya geldiği Halkçı Cephe, "Golan Tepeleri'nin Suriye'ye ait ve Arap toprağı olduğunu" vurguladı.

Tunus parlamentosundaki 217 sandalyeden 15'inde temsil edilen sol partilerin koalisyonu Halkçı Cephe, ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanımasına tepki gösterdi.

Cephe yayımladığı yazılı açıklamada, "Golan Tepeleri Suriye ve Arap toprağıdır. ABD Başkanı Donald Trump'ın kararı hiçbir şeyi değiştirmez." ifadelerini kullandı.

Golan Tepeleri ve diğer tüm işgal altındaki topraklarda "bağımsızlığın kazanılması için direnişin tüm biçimlerinin artırılması" gerektiğinin altını çizen Halkçı Cephe özellikle Filistin'in 30 Mart'ta kutlanan toprak gününde protestoların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

- Trump'ın Golan Tepeleri kararı

Trump'ın Golan Tepeleri açıklaması, kamuoyunda büyük tepki toplamaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Türkiye, İngiltere, Rusya, Kanada, Arap Birliği ve diğer birçok ülke ve uluslararası kurum, ABD yönetiminin tek taraflı kararını tanımadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepelerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

Kaynak: AA