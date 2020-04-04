Tunus'ta sokağa çıkma yasağı kontrolü robotlara emanet Tunus'ta sokağa çıkma yasağı kontrolü robotlara emanetTunus, (DHA) ? Tunus polisi, koronavirüs yasaklarına uymayarak sokağa çıkanlara, robot polisle müdahale ediyor.

Tunus'ta sokağa çıkma yasağı kontrolü robotlara emanet

Tunus, (DHA) ? Tunus polisi, koronavirüs yasaklarına uymayarak sokağa çıkanlara, robot polisle müdahale ediyor. Güvenlik güçlerinin merkezden yönettiği robot polisler, sokağa çıkma yasağına uymayanlara kimlik soruyor, uyarılarda bulunuyor.

Tunus İçişleri Bakanlığı, salgına karşı aldığı tedbirler arasında uzaktan kontrol edilen robot polisler yer aldı. Caddelerde görev yapan robot polisler, sokağa çıkma yasağına uymayan kişilere kimlik soruyor ve evlerine dönmeleri için uyarıda bulunuyor. Robot polisler, caddelerde sokaklarda gezerek 'Sağlığınız için evden çıkmayın' uyarıları yapıyor.

ROBOT POLİS KİMLİĞİNİ GÖSTER DİYOR

'PGuard' olarak da bilinen ve merkezden kontrol edilen robot polislerin, kırmızı uyarı ışığı ve alarm sesi özellikleri de bulunuyor. Robot polislerin kameralarınca kaydedilen görüntülerde, sokağa çıkma yasağına uymayanların nasıl uyarıldıkları görüldü. Görüntülerde robotların, "Ne yapıyorsun? Kimliğini göster. Sokağa çıkma yasağı var, bunu bilmiyor musun?" dediği duyuluyor.

ROBOT POLİSLER HASTANELERDE DE KULLANILACAK

Tunuslu yetkililer, robot polislerin aynı zamanda yapay zeka ile çalışabildiklerini, merkezden kontrol edilmelerine gerek olmadığı ifade edildi. Robot polislerin maliyetinin 100 bin ile 140 bin dolar arasında olduğu belirtildi. Robot polislerin ayrıca hastanede koronavirüs tedavisi altında olan vatandaşlara yardım için kullanılacak, hastayla yakınları arasında iletişim kuracak.

Tunus'da koronavirüs vaka sayısı 495, virüsten hayatını kaybedenler ise 18 olarak açıklandı.

Kaynak: DHA