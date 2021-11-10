Tunus'ta siyasiler ve aydınlardan "otokrasiye karşı durma" bildirisi

Tunus'ta aralarında milletvekilleri, akademisyenler ve hukukçuların da yer aldığı tanınmış 75 ismin imzasını taşıyan "otokrasiye karşı durma" bildirisi yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in Anayasa'ya "darbe" olarak nitelendirdikleri uygulamalarına tepki gösteren Tunuslu aydınlar, sosyal medyadan yayımladıkları "demokrasinin savunulması ve otokrasiye karşı durma" başlıklı bildiride, otokrasinin karşısında yer alacaklarını ifade etti.

Halihazırda imzaya açık olan elektronik bildiride, aralarında Tunus Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri Isam eş-Şabi, milletvekili Es-Safi Said, eski bakan El-Ayyaşi el-Hemmami, sivil toplum kuruluşu olan Onur ve Hakikat Kurulu'nun Başkanı Siham bin Sedrin'in de yer aldığı 75 milletvekilli, akademisyen, hukukçu ve aktivistin imzası bulunuyor.

Bildiride, "Kays Said'in Anayasa'ya yönelik darbesi, 25 Temmuz öncesindeki siyasi krizin çözümüne değil aksine daha da derinleşmesine neden oldu. Bu kararlar, alevlenen finansal ve ekonomik krizin gölgesinde, bilinmezliğe sürüklenen ülkenin uluslararası tecridi olarak görülüyor." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Said'in "istisnai durum" için belirtilen süreyi aşmasının kınandığı bildiride, "Anayasa'nın askıya alınması, denetleme kurumlarının feshedilmesi ve Cumhurbaşkanı'nın yargı önünde itiraz hakkı olmaksızın kendisine kararname çıkarma yetkisi vermesinin üzerinde 100 gün geçtiği" belirtildi.

Devam eden "istisnai durumun", ülkenin benzeri görülmemiş şekilde diplomatik izolasyona girmesine ve uluslararası kredi kurumlarıyla diyaloğun aksamasına neden olduğu, ekonomik koşulların ise çöküş tehdidiyle karşı karşıya bulunduğu kaydedildi.

Bildiride ayrıca bu durumun, toplu seyahat yasağı, ulusal isimlerin zorunlu ev hapsinde tutulması, milletvekilleri ve medya temsilcilerinin askeri yargıya sevk edilmesi gibi hak ve özgürlüklerde tehlikeli boyutlarda gerilemeye yol açtığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Said'in görüşlerine karşı olanların "asi " veya "vatana ihanetle" suçlandığı kaydedilen bildiride, eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki hakkında "ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklama kararı çıkarıldığı hatırlatıldı.

Hiçbir reformun, siyasi sisteme, seçim yasasına veya yargının anayasal statüsüne zarar veremeyeceği, reformun ancak anayasal meşruluğa dönüşü sağlayacak kapsamlı bir ulusal diyalog yoluyla gerçekleşebileceği ifade edildi.

Bildiriye imza atan isimler ayrıca "otokrasiye karşı durma, özgürlükleri savunma ve kuvvetler ayrılığını sağlamak için tüm sosyal örgütler, siyasi partiler ve ulusal isimlerle birlikte çalışma ve halkla iletişim halinde olma " taahhüdünde bulundu.

Tunus'taki "istisnai durum" nasıl oluştu?

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bir dizi yeni kararnameler yayımladı.

Bu kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletildi, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedildi.

Bu süreçte Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine 11 Ekim'de yemin ederek göreve başladı.

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