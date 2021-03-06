Tunus'ta siyasi ve ekonomik kriz protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tunus'ta siyasi ve ekonomik kriz protesto edildi

06.03.2021 20:21 | Son Güncelleme: 06.03.2021 20:24
Tunus'ta siyasi ve ekonomik kriz protesto edildi

Tunus'ta, başkentin merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan kalakabalık, yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik krizi protesto etti.

Tunus'ta, başkentin merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan kalakabalık, yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik krizi protesto etti.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu gibi sivil toplum kuruluşları ile Demokratik Yurtseverler, El-Masar, Halk Akımı, İşçi ve Tunus İleriye Hareketi gibi solcu parti ve hareketlerin "Vatanı özgür bırakın" sloganıyla düzenlediği gösteriye çok sayıda kişi katıldı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösteride, 18 Ocak'ta başlayan protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılması istendi.

Göstericiler, "cumhurbaşkanından hükümete kadar yozlaşmış rejim" ve "ifade özgürlüğü zorunlu" gibi sloganlar attı.

Demokratik Yurtseverler Partisi milletvekillerinden Munci er-Rahvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus'ta gösterilerin bastırılması suretiyle özgürlüklerin kısıtlandığını söyledi.

Rahvi, Tunus'ta son 10 yıl içinde iktidara gelen hükümetlerin, halkı aç bırakmak, yoksullaştırmak ve baskı altına almaktan başka bir şey yapmadığını kaydetti.

Tunus 2011'deki devrimden bu yana 10'dan fazla hükümet eskitti ve ekonomik sorunlarını çözemedi.

Ülke siyasetini ise son bir aydır Başbakan Hişam el-Meşişi ile Cumhurbaşkanı Kays Said arasındaki çekişme meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi'nin meclisten güvenoyu alan kabine revizyonunun anayasal olmadığını savunuyor. Konuyu çözme yetisine sahip 2014 Anayasası'nın öngördüğü Anayasa Mahkemesinin henüz kurulamamış olması da krizi derinleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Lady Gaga Hakan Yılmaz Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunus'ta siyasi ve ekonomik kriz protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 20:31:08. #1.15#
title