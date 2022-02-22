Tunus'ta siyasi partilerden Cumhurbaşkanı Said'e "medyaya müdahale" suçlaması

Tunus'ta üç siyasi parti, Cumhurbaşkanı Kays Said'i devlete ait radyo ve televizyon kurumlarının işleyişine "açık şekilde müdahale etmekle" suçlayarak tepki gösterdi.

Tunus Meclisinde 22 milletvekiliyle temsil edilen Demokratik Akım Partisi ile Mecliste sandalyesi bulunmayan Cumhuriyetçi Parti ve Tekatül Partisinden yapılan ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in "devlete ait radyo ve televizyon kurumlarına müdahalede bulunduğu" ifade edildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Said'in, kendi politikalarını uygulamak için Tunus radyo ve televizyon kurumlarının işleyişine yönelik müdahaleleri kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Medyanın bağımsız kalması gerektiği vurgulanan açıklamada, Bağımsız Görsel ve İşitsel İletişim Yüksek Kurulunun (HAICA) "ülkedeki medya organlarını her türlü baskıya karşı koruması" gerektiği kaydedildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından 14 Şubat Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Tunus Devlet Radyosu Genel Müdürü Şükri eş-Şeniti'nin görevden alındığı" duyurulmuştu. Şeneti'nin görevden alınma nedenine ilişkin ise bilgi verilmemişti.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği "olağanüstü" kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Bu süreçte Said, aralarında valilerin de yer aldığı birçok üst düzey yetkilinin görevine son verdi.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.