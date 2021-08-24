Tunus'ta siyasi belirsizlik devam ediyor
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Tunus'ta siyasi belirsizlik devam ediyor

Tunus'ta siyasi belirsizlik devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da aldığı meclisin yetkilerinin 30 gün boyunca dondurma kararını bir sonraki duyuruya kadar uzattığını duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da aldığı meclisin yetkilerinin 30 gün boyunca dondurma kararını bir sonraki duyuruya kadar uzattığını duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da açıkladığı "olağanüstü hal" kapsamında meclisin yetkilerini 30 günlük bir süre için dondurmuştu. Said'in açıkladığı 30 günlük süre dolarken yeni kararlar geldi. Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, meclisin yetkililerin bir sonraki duyuruya kadar dondurulduğu kaydedildi. Milletvekillerin dokunulmazlığının da askıya alındığı aktarılan cumhurbaşkanlığı açıklamasında, kararların nedenine ilişkin bir detay verilmezken Said'in önümüzdeki günlerde "Ulusal Sesleniş" konuşması gerçekleştireceği bildirildi.

Ne olmuştu?

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz gecesi Kartaca kentindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan gerçekleştirdiği Ulusa Sesleniş konuşmasında, Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğu duyurmuştu. Güvenlik yetkilileri ve askeri liderlerin de bulunduğu Ulusa Sesleniş konuşmasında Tunus halkına hitap eden Said, "Ülkenin kurumları çöküyor. Ülkede yağmalamalar yaşanırken, iç savaşın çıkması için para toplayanlar var. Bana verilen sorumluluklara göre, Tunus'taki durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü hal önlemlerinin alınması gerekiyor. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Hiç kimsenin Tunus'a kendi malı gibi davranmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Said'in kararına "Darbe" eleştirisi

Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid El-Gannuşi, Said'in kararını "Anayasaya karşı bir darbe" olarak nitelendirdi. El Gannuşi, "Kurumların hala ayakta olduğunu düşünüyoruz ve Tunus halkının Nahda'yı savunacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Başbakanı Hişam El-Meşişi'nin görevden almasına, meclisin yetkilerini dondurulmasını "darbe" olarak gören bazı Tunuslular, protestolar düzenlemişti. Başkent Tunus'taki meclis binası önünde bir araya gelen eylemciler "Darbeye hayır", "Özgür Tunus", "Halk meclisin açılması istiyor" sloganları atarak meclisin çalışmasını talep etmişti. - TUNUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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