Tunus'ta sağlık çalışanlarından genel grev
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Tunus'ta sağlık çalışanlarından genel grev

Tunus'ta sağlık çalışanları, taleplerini karşılayacak özel bir kanun çıkarılması için genel greve gitti.

Tunus'ta sağlık çalışanlarından genel grev
18.06.2020 20:49 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:08

Tunus'ta sağlık çalışanları, taleplerini karşılayacak özel bir kanun çıkarılması için genel greve gitti.

Başkent Tunus'taki Sağlık Bakanlığı binası önünde toplanan göstericiler, sağlık personeli ile hasta ilişkilerini düzenleyen, yıllık iyileştirmelerin uygulaya konulmasını öngören ve diğer bazı hakların verilmesini sağlayacak sağlık sektörüne özel bir yasanın çıkarılmasını istedi.

Hükümetin taleplerine karşılık vermediğini belirten eylemciler, yetkililerin kendilerini oyaladığını ifade etti.

Genel Sağlık Birliği Sendikası Başkanı Osman Celuli, yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, hükümeti, sağlık personelinin söz konusu taleplerine karşı kendilerini oyalamakla ve gerekli kararların alınmasını ertelemekle suçladı.

Tunus'un en büyük işçi sendikası Tunus Genel İşçi Sendikasına (UGTT) bağlı Genel Sağlık Birliğinin çağrısıyla düzenlenen greve, yaklaşık 60 bin sağlık çalışanı katılıyor.

Grev nedeniyle ülkedeki acil servisler dışında tüm sağlık hizmetleri askıya alınmış oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 50 kişi hayatını kaybetmiş, 1132 kişi de enfekte olmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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