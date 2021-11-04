Tunus'ta "Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali"
AA / Arbi Mahjoubi - Haberler | Güncel
Görüntü Dökümü: Geleneksel gösteriler yapılması Festivale katılanlardan görüntüler TUNUS - Tunus'un Naftah kentinde düzenlenen "Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali" başladı.
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Geleneksel gösteriler yapılması
Festivale katılanlardan görüntüler TUNUS - Tunus'un Naftah kentinde düzenlenen "Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali" başladı. Çok sayıda Tasavvuf Müziği Topluluğunun katıldığı açılış programında, ilahiler eşliğinde çeşitli gösteriler sunuldu.