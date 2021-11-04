Tunus'ta "Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali" - Haberler
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Tunus'ta "Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali"

AA / Arbi Mahjoubi - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Geleneksel gösteriler yapılması Festivale katılanlardan görüntüler TUNUS - Tunus'un Naftah kentinde düzenlenen "Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali" başladı.

Görüntü Dökümü:

Geleneksel gösteriler yapılması

Festivale katılanlardan görüntüler TUNUS - Tunus'un Naftah kentinde düzenlenen "Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali" başladı. Çok sayıda Tasavvuf Müziği Topluluğunun katıldığı açılış programında, ilahiler eşliğinde çeşitli gösteriler sunuldu.

Tunus'ta Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali

Tunus'ta Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali

Tunus'ta Ru?aniyyat Tasavvuf Müziği Festivali

AA / Arbi Mahjoubi - Son Dakika Haberleri
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