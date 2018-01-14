Tunus'ta Reform Sözlerine Rağmen Protestolar Sürüyor

Tunus'ta yüzlerce kişi Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin devrilmesinin yedinci yılını protestolarla anıyor.

Hükümetin, kemer sıkma politikalarına karşı bir haftadır süren protestoların ardından reform programı açıklamasına rağmen, bugün Başkent Tunus'ta yüzlerce kişi toplandı.

Devlet Başkanı Beji Caid Essebsi, Pazar günü başkent Tunus'ta bir araya geldiği protestoculara, onların taleplerini anladığını söyledi.

Hükümet karşıtı protestocuların yanı sıra koalisyon ortağı İslamcı En Nahda Parti destekçileri de gösterilerde yer aldı.

"Yoksulluk ve açlığa" karşı sloganlar atan hükümet karşıtı protestocular, "hırsızları" ülkeyi çalıp çırplmakla suçladı.

Pazar günü 'Arap Baharı'nı başlatan protestoların başlamasının yedinci yıl dönümüne denk geliyor.

Yedi yıl önceki protestolar, 23 yıldır görevde olan Tunus Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali'yi devirmişti.

Ancak yedi yıl sonra halkın öfkesi, yeni açıklanan kemer sıkma politikaları üzerine yeniden alevlendi.

Başkent Tunus'ta bir araya gelen yüzlerce protestocu, yedi yıl önce attıkları "İş, Özgürlük, Onur" sloganlarını attı.

2011 yılında protestoların merkezi olan başkentteki Habib Burgiba Meydanı'nda toplanan protestocular, alana kontrol noktalarından geçerek, yoğun güvenlik önlemleri altında girdi.

Bu yılki bütçede katma değer vergisi ve sosyal sigorta primlerinde artışın öngörülmesinin ardından ülkenin farklı yerlerinde 7 Ocak'ta protestolar baş göstermişti.

Barışçıl prostolar hava karardıktan sonra yer yer göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çatışmalara dönüşmüştü.

İçişleri Bakanlığı "şiddet, hırsızlık ve yağma olaylarına katıldıklarından şüphelendikleri" 800 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.



Hükümet göstericileri polis araçlarını ateşe vermek ve yetkililere saldırmakla suçluyor. Bazı kişiler alışveriş merkezleri ve dükkanları ele geçirmeye çalışırken, yolları bloke edenlerin olduğu da bildiriliyor.

Göstericilerse polisi protestoları şiddetle bastırmaya çalışmakla suçluyor.

Yeni reformlar neleri kapsıyor?

Protestocular, Bin Ali devrildiğinden beri vatandaşların yaşam koşullarında bir iyileşme olmadığını söylüyorlar.

2018 bütçesinin gözden geçirilmesini ve yolsuzlukla mücadele için daha etkin yöntemler talep ediyorlardı.

Yeni reformlara ilişkin açıklama dün, Devlet Başkanlığı Sarayı'nda Devlet Başkanı Essebsi, siyasi parti ile sendika temsilcilerinin katıldığı iki saatlik toplantının ardından geldi.



Yetkililer, Meclis'e gönderilen reform pakedinin, sağlık sisteminin, konut sisteminin ve yoksullara yardımın artırılmasını içerdiğini duyurdu.

Sosyal Politikalar Bakanı Muhammed Trabelsi, hükümetin sosyal güvenlik yardımlarında 70 milyon dolar artışa gideceğini söyledi.

"Bu, 250 bin aileyi etkileyecek. Yoksullara ve orta sınıfa yardımcı olacak" dedi.

Protestocular muhalefet partileri ve sendikaların çağrısı sonucu sokaklara dökülmüştü.

14 Ocak 2011'de Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali Suudi Arabistan'a kaçmış, ülkedeki protestolar diğer Arap ülkelerindeki protestoları da tetiklemişti.

Tunus o zamandan beri, savaşın enkaza çevirdiği Suriye ve Yemen gibi ülkelerin aksine, demokrasinin geliştiği bir ülke olarak örnek gösteriliyordu.

Ancak ülkedeki terör saldırıları turizmi etkilemiş, ülkenin IMF'ye borcu artmıştı.