Tunus'ta ramazan bayramı haftasında tam karantinaya gidiliyor
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Tunus'ta ramazan bayramı haftasında tam karantinaya gidiliyor

Tunus'ta ramazan bayramı haftasında tam karantinaya gidiliyor
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Tunus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde ramazan bayramını da kapsayacak şekilde bir hafta boyunca kapsamlı sokağa çıkma kısıtlaması ve karantina önlemleri açıkladı.

Tunus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde ramazan bayramını da kapsayacak şekilde bir hafta boyunca kapsamlı sokağa çıkma kısıtlaması ve karantina önlemleri açıkladı.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, başkentte düzenlediği basın toplantısında 9-16 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde tam karantina önlemlerinin uygulanacağını duyurdu.

Tüm vatandaşlara durumun ciddiyetinin farkına vararak tedbirlere uymaları ve karşılıklı ziyaretlerde bulunmama uyarısı yapan Meşişi, "Hızlı vaka artışı nedeniyle Tunus'ta sağlık sisteminin çökmesinden endişe ediyoruz." dedi.

Aynı basın toplantısında konuşan Hükümet Sözcüsü Hüsna bin Süleyman da 7 günlük önlemler kapsamında, ibadethaneler, haftalık pazarlar, büyük ticarethanelerin kapatılacağını aktardı.

Söz konusu kararlar kapsamında, şehirlerarası seyahat, sosyal, kültürel ve sporla ilgili her türlü toplantı ve etkinlik yasaklanırken, 19.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 9-16 Mayıs boyunca tam gün olacağı kaydedildi.

Tunus Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 317 bin 10 pozitif vaka bulunurken bugüne kadar 11 bin 208 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

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