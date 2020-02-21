Tunus'ta Raid Salah'a destek gösterisi

21.02.2020 20:27 | Son Güncelleme: 21.02.2020 20:27

Tunus'ta İsrail mahkemesinin 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırma kararı protesto edildi.

Başkent Tunus'taki Belediye Tiyatrosu önünde toplanan göstericiler, üzerinde "Raid Salah'a özgürlük" ve "Hepimiz Raid Salah'ız" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericilerden İslam bin Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin davasına inanan nesiller yetiştiren Şeyh Salah'a yapılanları kınıyoruz." dedi.

Diğer bir gösterici Ferid Hadume de, Raid Salah'ın yanında olduklarını ve Filistin davasının Müslümanlar ve Araplar için en önde gelen sorumluluk olduğunu vurgulamak için gösteri düzenlediklerini ifade etti.

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah 10 Şubat'ta, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan mahkemede, yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahkum edilmişti.



Daha önceki 11 aylık tutukluluk süreci göz önünde bulundurulacak olan Şeyh Salah, 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını cezaevinde geçirecek.

Kaynak: AA