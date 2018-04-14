Tunus'ta "Postmodern Jukebox" Konseri

Dünyaca ünlü şarkılara caz uyarlamaları ile tanınan ABD'li müzik grubu Postmodern Jukebox, Tunus'ta konser verdi.

Kartaca Caz Festivali kapsamında başkent Tunus'ta bir otelde sahne alan Postmodern Jukebox, müzikseverlerin beğenisini topladı.

Afrika'da ilk kez sahne aldıklarını belirten Postmodern Jukebox üyeleri, Sia, Peter Gabriel, Michael Jackson gibi dünyaca ünlü şarkıcıların ve Maroon 5 grubunun parçalarına yaptıkları caz uyarlamaları ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.