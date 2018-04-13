Tunus'ta Patlama

Tunus'un sahil kenti Kılibya'da, radikal eğilimli oldukları düşünülen kişilerin yaşadığı bir evde patlama meydana geldiği bildirildi.

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nabil vilayetine bağlı sahil bölgesindeki Kılibya kentinde radikal eğilimli olduklarından şüphelenilen kişilerin yaşadığı bir evde patlama meydana geldi.

Açıklamada evde yüksek miktarda patlayıcı bulunduğu belirtilirken, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı kaydedildi. Bomba uzmanı ekiplerin patlamanın içeriğine dair incelemelerinin sürdürdüğü aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, söz konusu evde 1,5 litre aseton, yedi cep telefonu ve bomba yapımında kullanıldığı düşünülen kablolar ele geçirildiği bilgisine yer verildi. Açıklamada 35 yaşında olduğu belirtilen ev sahibinin kimliği açıklanmadı.