Tunus'ta parlamento seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

08.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:04

Tunus'da 6 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı.

Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Nebil Bifun, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, parlamento seçimlerinde 7 milyon 65 bin 885 seçmenden 2 milyon 946 bin 628'inin oy kullandığını belirtti. 49 bin 704 oyun geçersiz sayıldığını dile getiren Bifun, 26 bin 628 kişinin de oy pusulasına mühür basmadığını kaydetti.

Bifun, kesinleşen seçim sonuçlarına göre Nahda Hareketi Partisinin 52, Tunus'un Kalbi Partisinin 38, Demokratik Akım Partisinin 22, Onur Koalisyonunun 21, Özgür Anayasa Partisinin 17, Halk Hareketi Partisinin 15, Yaşasın Tunus Hareketi Partisinin 14, Tunus Projesi Hareketi Partisi ile Rahmet Partisinin de 4'er milletvekili çıkardığını bildirdi.

Seçimlerde bu partilerin dışındaki diğer listelerin 30 milletvekili çıkarmayı başardığını aktaran Bifun, kesinleşen seçim sonuçlarının parlamentoya gönderildiğini söyledi.

Yeni seçilen milletvekillerinin gelecek hafta yemin ederek göreve başlaması ve sonrasında Cumhurbaşkanı Kays Said'in Nahda Hareketi Partisini hükümeti kurmakla görevlendirmesi bekleniyor.

Tunus'ta 2011 yılında gerçekleşen devrimin ardından ikinci parlamento seçimleri 6 Ekim'de yapılmıştı.

Kaynak: AA