Tunus'ta parlamento 'Arap Baharı' sonrası 3. kez yenileniyor, halk genel seçim için sandık başında
Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta halk, parlamentodaki yeni temsilcilerini belirlemek üzere sandığa gitti. Ülkede 7 milyon 81 bin 307 seçmen için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı
06.10.2019 12:31
Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta halk, parlamentodaki yeni temsilcilerini belirlemek üzere sandığa gitti.
Ülkede 7 milyon 81 bin 307 seçmen için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com