Tunus'ta parlamento 'Arap Baharı' sonrası 3. kez yenileniyor, halk genel seçim için sandık başında

Tunus'ta parlamento 'Arap Baharı' sonrası 3. kez yenileniyor, halk genel seçim için sandık başında

Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta halk, parlamentodaki yeni temsilcilerini belirlemek üzere sandığa gitti. Ülkede 7 milyon 81 bin 307 seçmen için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı

06.10.2019 12:31
Tunus'ta parlamento 'Arap Baharı' sonrası 3. kez yenileniyor, halk genel seçim için sandık başında

Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta halk, parlamentodaki yeni temsilcilerini belirlemek üzere sandığa gitti.


Ülkede 7 milyon 81 bin 307 seçmen için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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