Tunus'ta oylar sayılmaya başladı, sandık çıkışı anketine göre Ennahda önde

06.10.2019 22:46

Tunus'ta katılımın düşük olduğu parlamento seçimlerinde oyların sayılmasına başlanmasından kısa bir süre sonra hem Tunus'un Kalbi Partisi hem de Ennahda Hareketi zaferlerini ilan etti.



Bir Ennahda Hareketi sözcüsü internet üzerinden yayınlanan videoda ilk sonuçlara göre önde olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle