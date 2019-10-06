Tunus'ta oylar sayılmaya başladı, sandık çıkışı anketine göre Ennahda önde

Tunus'ta oylar sayılmaya başladı, sandık çıkışı anketine göre Ennahda önde

unus'ta katılımın düşük olduğu parlamento seçimlerinde oyların sayılmasına başlanmasından kısa bir süre sonra hem Tunus'un Kalbi Partisi hem de Ennahda Hareketi zaferlerini ilan etti

06.10.2019 22:46
Tunus'ta oylar sayılmaya başladı, sandık çıkışı anketine göre Ennahda önde

Tunus'ta katılımın düşük olduğu parlamento seçimlerinde oyların sayılmasına başlanmasından kısa bir süre sonra hem Tunus'un Kalbi Partisi hem de Ennahda Hareketi zaferlerini ilan etti.


Bir Ennahda Hareketi sözcüsü internet üzerinden yayınlanan videoda ilk sonuçlara göre önde olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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