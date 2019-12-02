Tunus'ta otobüs devrildi: En az 22 ölü

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10

Tunus'un kuzeybatısında bir otobüsün devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.



Tunus İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Tunus'tan ülkenin kuzeybatısındaki Cendube kentine giden bir otobüsün Ayn Senusi bölgesinde bir dağ geçidinin olduğu yerde devrildiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle