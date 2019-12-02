Tunus'ta otobüs devrildi: En az 22 ölü
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Tunus'ta otobüs devrildi: En az 22 ölü

Tunus'un kuzeybatısında bir otobüsün devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Tunus'ta otobüs devrildi: En az 22 ölü

'un kuzeybatısında bir otobüsün devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.


Tunus 'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Tunus'tan ülkenin kuzeybatısındaki Cendube kentine giden bir otobüsün Ayn Senusi bölgesinde bir dağ geçidinin olduğu yerde devrildiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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