Tunus'ta orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor
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Tunus'ta orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor

Tunus'ta orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Tunus'un batısındaki Kasrin ile kuzeyindeki Binzert kentlerinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Tunus'un batısındaki Kasrin ile kuzeyindeki Binzert kentlerinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kasrin'deki Tarım Bakanlığına bağlı Orman Müdürlüğü Başkanı Yamin Hakki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Semmame Dağı'nda çıkan yangının bugün kontrol altına alındığını söyledi.

Hakki, öğleden sonra El-Uyun bölgesindeki Tebbuşe Dağı'nda bugün öğleden sonra çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini, Mağila Dağı'nda pazar günü çıkan ve halen süren yangının ise yerleşim merkezlerine doğru ilerlememesi için çalışıldığını kaydetti.

Kasrin kentinin, yaklaşık 1100 hektarlık ormanlık alanını kaybettiğini dile getiren Hakki, yangınlar nedeniyle 22 mayının infilak ettiğini ancak can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Binzert kentindeki El-Matlin bölgesinde bulunan Ed-Demne ormanı ile dün En-Nazur ormanında çıkan yangınları söndürme çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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