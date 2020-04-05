Tunus'ta operasyon yapan güvenlik güçleri iki teröristi etkisiz hale getirdi Tunus'un batısındaki Kasrin vilayetinde kıstırılan iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tunus'un batısındaki Kasrin vilayetinde kıstırılan iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gelen bir istihbarat üzerine güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda iki terörist ölü ele geçirildi.

Teröristlerin Kasrin vilayeti kırsalından yerleşim bölgelerine inerek gıda ve ihtiyaç maddeleri sağladıklarının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, güvenlik güçlerinin bu güzergahta pusu kurduğu ifade edildi.

Açıklamada, Cezayir sınırındaki kırsal bölgede takibin sürdüğü dile getirilirken, teröristlerin kimlikleri ve bağlı bulundukları örgüte ilişkin bilgi verilmedi.

Geçen perşembe İçişleri Bakanlığı, ülkenin orta kesilerinde düzenlenen bir operasyonda DEAŞ terör örgütüne mensup iki teröristin ele geçirildiği duyurmuştu.

Kaynak: AA