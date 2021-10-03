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Tunus'ta Onur Koalisyonu'na mensup bir milletvekili gözaltına alındı

AA / Mehmet Akif Turan - Haberler | Güncel
Tunus'ta Onur Koalisyonu'na mensup bir milletvekili gözaltına alındı

Tunus'ta Onur Koalisyonu Partisine mensup Milletvekili Abdullatif el-Alevi'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Tunus'ta Onur Koalisyonu Partisine mensup Milletvekili Abdullatif el- Alevi'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Alevi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Evime baskın yapan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınıyorum." ifadelerine yer verdi.

Onur Koalisyonu Başkanı Seyfeddin Mahluf da 30 Eylül Perşembe günü "Tunus Havalimanı olayı" kapsamında askeri mahkemede yapılan sorgulamasının ardından tutuklanmıştı.

Seyfeddin Mahluf ve "Havalimanı olayı"

Tunus Havalimanı'nda, mart ayında yaşanan olayda güvenlik görevlilerinin, hakkında yurt dışı çıkış yasağı olmayan ve yasal herhangi bir engeli bulunmayan bir kadının, ülke dışına çıkışına "keyfi" bir şekilde engel oldukları belirtilmişti.

O sırada havalimanında olan Onur Koalisyonu milletvekillerinden, Başkan Seyfeddin Mahluf, Abdullatif el-Alevi, Muhammed Affas ve Mahir Zeyd, duruma müdahale ederek kadının hakkını savunduklarını açıklamıştı.

Havalimanındaki bu anlaşmazlığın ardından, devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin bin Ali döneminde uygulanan, "terör şüphesi bulunanların ülke dışına çıkışının engellenmesini" öngören bir prosedürün yürürlükte olduğu ortaya çıkmıştı.

Tunus askeri yargısı, 31 Temmuz'da Meclis'te 18 milletvekili bulunan Onur Koalisyonu milletvekillerinden 4'ü hakkında havalimanı olayı davasıyla ilgili tutuklama kararı vermişti.

Onur Koalisyonu Milletvekili el-Habib bin Siydhum da tutuklama kararını sosyal medyadan duyurmuştu.

Askeri mahkeme 3 Ağustos'ta, söz konusu 4 milletvekili ve bir avukat hakkında çıkarılan tutuklama kararını iptal etmişti.

Başkent Tunus'ta bulunan Daimi Askeri Mahkemesi Sorgu Hakimi, Onur Koalisyonu Başkanı Seyfeddin Mahluf, Abdullatif el-Alevi, Muhammed Affas ve Mahir Zeyd ve avukat Mehdi Zagruba hakkındaki arama kararının iptaline hükmetmişti.

Mahkeme kararında, bu kişiler haklarındaki diğer hukuki prosedürlerin tamamlanmasının beklendiği belirtilmişti.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri
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