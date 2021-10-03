Tunus'ta 'Onur Koalisyonu' mensubu milletvekili ile bir sunucu tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunus'ta "Onur Koalisyonu" mensubu milletvekili ile bir sunucu tutuklandı

AA / Mehmet Akif Turan - Haberler | Güncel
Tunus'ta

Tunus'ta sabah saatlerinde evlerinde gözaltına alınan Onur Koalisyonu'na mensup Milletvekili Abdullatif el-Alevi ve Ez-Zeytune Kanalı sunucusu Amir İyad askeri mahkemece tutuklandı.

Tunus'ta sabah saatlerinde evlerinde gözaltına alınan Onur Koalisyonu'na mensup Milletvekili Abdullatif el- Alevi ve Ez-Zeytune Kanalı sunucusu Amir İyad askeri mahkemece tutuklandı.

Milletvekili Alevi'nin avukatı Samir Bin Omer tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bin Ömer açıklamasında, müvekkili Alevi ve İyad'ın "devlet kurumlarını değiştirmeye çalışmak" suçlamasıyla savcılık sorgusunun ardından askeri mahkemece tutuklandığını belirtti.

Öte yandan Nahda Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Halk tarafından seçilmiş milletvekili Abdullatif el-Alevi ve basın mensubu Amir İyad'ın tutuklanmasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Onur Koalisyonu Başkanı Seyfeddin Mahluf da 30 Eylül Perşembe günü "Tunus Havalimanı olayı" kapsamında askeri mahkemede yapılan sorgulamasının ardından tutuklanmıştı.

Seyfeddin Mahluf ve "Havalimanı olayı"

Tunus Havalimanı'nda, mart ayında yaşanan olayda güvenlik görevlilerinin, hakkında yurt dışı çıkış yasağı olmayan ve yasal herhangi bir engeli bulunmayan bir kadının ülke dışına çıkışına "keyfi" bir şekilde engel olduğu belirtilmişti.

O sırada havalimanında bulunan Onur Koalisyonu milletvekillerinden, Başkan Seyfeddin Mahluf, Abdullatif el-Alevi, Muhammed Affas ve Mahir Zeyd, duruma müdahale ederek kadının hakkını savunduklarını açıklamıştı.

Havalimanındaki bu anlaşmazlığın ardından, devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin bin Ali döneminde uygulanan; "terör şüphesi bulunanların ülke dışına çıkışının engellenmesini" öngören bir prosedürün yürürlükte olduğu ortaya çıkmıştı.

Tunus askeri yargısı, 31 Temmuz'da Meclis'te 18 milletvekili bulunan Onur Koalisyonu milletvekillerinden 4'ü hakkında havalimanı olayı davasıyla ilgili tutuklama kararı vermişti.

Askeri mahkeme 3 Ağustos'ta, söz konusu 4 milletvekili ve bir avukat hakkında çıkarılan tutuklama kararını iptal etmişti.

Başkent Tunus'ta bulunan Daimi Askeri Mahkemesi Sorgu Hakimi, Onur Koalisyonu Başkanı Seyfeddin Mahluf, Abdullatif el-Alevi, Muhammed Affas ve Mahir Zeyd ve avukat Mehdi Zagruba hakkındaki arama kararının iptaline hükmetmişti.

Mahkeme kararında, bu kişiler haklarındaki diğer hukuki prosedürlerin tamamlanmasının beklendiği belirtilmişti.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri
MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme Açıklaması

MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme Açıklaması

 Son dakika haberleri: MSB: Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri: MSB: Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi.

 Bakan Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Esra Erol Seda Sayan Şafak Sezer İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Umut Meraş Gökhan Töre Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Neşet Ertaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tunus'ta 'Onur Koalisyonu' mensubu milletvekili ile bir sunucu tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 20:48:37. #1.17#