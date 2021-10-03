Tunus'ta sabah saatlerinde evlerinde gözaltına alınan Onur Koalisyonu'na mensup Milletvekili Abdullatif el- Alevi ve Ez-Zeytune Kanalı sunucusu Amir İyad askeri mahkemece tutuklandı.

Milletvekili Alevi'nin avukatı Samir Bin Omer tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bin Ömer açıklamasında, müvekkili Alevi ve İyad'ın "devlet kurumlarını değiştirmeye çalışmak" suçlamasıyla savcılık sorgusunun ardından askeri mahkemece tutuklandığını belirtti.

Öte yandan Nahda Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Halk tarafından seçilmiş milletvekili Abdullatif el-Alevi ve basın mensubu Amir İyad'ın tutuklanmasını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Onur Koalisyonu Başkanı Seyfeddin Mahluf da 30 Eylül Perşembe günü "Tunus Havalimanı olayı" kapsamında askeri mahkemede yapılan sorgulamasının ardından tutuklanmıştı.

Seyfeddin Mahluf ve "Havalimanı olayı"

Tunus Havalimanı'nda, mart ayında yaşanan olayda güvenlik görevlilerinin, hakkında yurt dışı çıkış yasağı olmayan ve yasal herhangi bir engeli bulunmayan bir kadının ülke dışına çıkışına "keyfi" bir şekilde engel olduğu belirtilmişti.

O sırada havalimanında bulunan Onur Koalisyonu milletvekillerinden, Başkan Seyfeddin Mahluf, Abdullatif el-Alevi, Muhammed Affas ve Mahir Zeyd, duruma müdahale ederek kadının hakkını savunduklarını açıklamıştı.

Havalimanındaki bu anlaşmazlığın ardından, devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin bin Ali döneminde uygulanan; "terör şüphesi bulunanların ülke dışına çıkışının engellenmesini" öngören bir prosedürün yürürlükte olduğu ortaya çıkmıştı.

Tunus askeri yargısı, 31 Temmuz'da Meclis'te 18 milletvekili bulunan Onur Koalisyonu milletvekillerinden 4'ü hakkında havalimanı olayı davasıyla ilgili tutuklama kararı vermişti.

Askeri mahkeme 3 Ağustos'ta, söz konusu 4 milletvekili ve bir avukat hakkında çıkarılan tutuklama kararını iptal etmişti.

Başkent Tunus'ta bulunan Daimi Askeri Mahkemesi Sorgu Hakimi, Onur Koalisyonu Başkanı Seyfeddin Mahluf, Abdullatif el-Alevi, Muhammed Affas ve Mahir Zeyd ve avukat Mehdi Zagruba hakkındaki arama kararının iptaline hükmetmişti.

Mahkeme kararında, bu kişiler haklarındaki diğer hukuki prosedürlerin tamamlanmasının beklendiği belirtilmişti.