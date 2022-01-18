Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı - Haberler
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Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı

Tunus'ta olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı
AA / Mehmet Akif Turan - Haberler | Güncel

Tunus'ta 2015 yılında yaşanan terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) bir ay daha uzatıldığı bildirildi.

Tunus'ta 2015 yılında yaşanan terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) bir ay daha uzatıldığı bildirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, 2015'ten bu yana uygulanan ve 20 Ocak'ta son bulacak olan OHAL 18 Şubat 2022'ye kadar uzatıldı.

Tunus'ta OHAL son olarak 24 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından 20 Ocak 2022'ye kadar olmak üzere 6 aylığına uzatılmıştı.

Tunus'ta 2015'ten bu yana OHAL uygulanıyor

Başkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayını hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü halin sonraki süreçte birçok kez uzatılmasına karar verilmişti.

Uygulama, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerine "toplantıların yasaklanması, sokağa çıkma yasağı, mahkeme izni olmaksızın arama emri ve basını denetleme" gibi olağanüstü yetkiler sağlıyor.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri

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