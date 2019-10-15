Tunus'ta okulun önünde mastürbasyon yapan milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı

15.10.2019 13:42

Tunus'ta yeni milletvekili seçilen eski gazeteci Zuheir Mahluf'un, bir okulun önünde mastürbasyon yaparken çekildiği iddia edilen görüntüsü, ülkede kadın hakları aktivistlerini ve STK'ların tepkisini çekti.



Genç bir kadın tarafından çekilen ve sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntülerde Mahluf'un okula çok yakın mesafede park halindeki bir aracın ön koltuğunda, pantolonu da dizlerine kadar inmiş halde olduğu görülüyor. Euronews.com'da Görüntüle