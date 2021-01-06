Tunus'ta okul çalışanları çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenlendi
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Tunus'ta okul çalışanları çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenlendi

06.01.2021 23:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 23:26
Tunus'ta okul çalışanları çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenlendi

Tunus'ta ortaokul ve liselerde çalışan yüzlerce kişi, Eğitim Bakanlığı'ndan çalışma şartlarının iyileştirilmesi taleplerinin gerçekleştirilmesi için gösteri düzenledi.

Tunus'ta ortaokul ve liselerde çalışan yüzlerce kişi, Eğitim Bakanlığı'ndan çalışma şartlarının iyileştirilmesi taleplerinin gerçekleştirilmesi için gösteri düzenledi.

Hükümet binasının bulunduğu El-Kasaba Meydanı'nda düzenlenen gösteride, "Adaletsizliği yenmek için tek yumruk" ve "Onurumuz önce gelir" sloganları atıldı.

Tunus Ortaokul ve Lise Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri Cemal el-Hani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu gösterinin Eğitim, Ekonomi, Maliye Bakanlıklarının Mayıs 2018'de kararlaştırılan talepleri uygulamaya koymayı ertelemesi nedeniyle yapıldığını belirtti.

Hani, "Taleplerimiz, maaşların artırılması, fazla mesai saatlerinin belirlenmesi, bu sektör çalışanlarının çocuklarının üniversite bursu almasının sağlanması ve emeklilik yaşının 57'yi geçmemesi yönünde özel maddesini devreye sokulmasıdır." dedi.

Hükümet bu konuda harekete geçmezse, pazartesi gününden itibaren ucu açık bir greve gideceklerini aktaran Hani, genel greve gidilmesi halinde eğitim kurumlarındaki işleyişin de aksayacağına dikkatleri çekti.

Eğitim Bakanlığı, Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) ve Ortaokul ve Lise Çalışanları Sendikası, Mayıs 2018'de sözleşmeli çalışanların statülerini istihdam yoluyla, ücretlerini almaları ve sosyal sağlık sigortasına sahip olmalarını sağlayacak bir anlaşma imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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