Tunus'ta OHAL uygulaması 6 ay daha uzatıldı
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Tunus'ta OHAL uygulaması 6 ay daha uzatıldı

25.12.2020 22:57 | Son Güncelleme: 25.12.2020 22:57
Tunus'ta OHAL uygulaması 6 ay daha uzatıldı

Tunus Devlet Başkanı Kais Saied, olağanüstü halin (OHAL) 23 Haziran 2021'e kadar uzatılmasını içeren kararnameyi imzaladı.

Tunus Devlet Başkanı Kais Saied, olağanüstü halin (OHAL) 23 Haziran 2021'e kadar uzatılmasını içeren kararnameyi imzaladı.

Tunus Devlet Başkanı Kais Saied, ülkedeki olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının Cumartesi gününden itibaren 6 ay daha uzatılmasına karar verdi. Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Saied, olağanüstü halin 26 Aralık 2020'den 23 Haziran 2021'e kadar 6 aylık bir süre için uzatılmasına karar verdi" denildi.

Tunus'ta olağanüstü hal ilk olarak 24 Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı korumalarının otobüsüne düzenlenen ve 12 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırının ardından ilan edilmişti. - TUNUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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