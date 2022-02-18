Tunus'ta OHAL 2022'nin sonuna kadar uzatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunus'ta OHAL 2022'nin sonuna kadar uzatıldı

AA, Mehmet Akif Turan - Güncel
Tunus'ta OHAL 2022'nin sonuna kadar uzatıldı

Tunus'ta 2015 yılında terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) 2022'nin sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Tunus'ta 2015 yılında terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) 2022'nin sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, 2015'te uygulanmaya başlayan ve 20 Şubat'ta son bulacak olan OHAL 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı.

Tunus'ta son olarak OHAL, 18 Ocak 2022'de Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından 1 ay süresince uzatılmıştı.

Tunus'ta 2015'ten bu yana OHAL uygulanıyor

Başkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nı hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü halin, sonraki süreçte birçok kez uzatılmasına karar verilmişti.

Uygulama, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerine "toplantıların yasaklanması, sokağa çıkma yasağı, mahkeme izni olmaksızın arama emri ve basını denetleme" gibi olağanüstü yetkiler sağlıyor.

AA / Mehmet Akif Turan - Güncel

Olağanüstü Hal, Gazete, Terör, Tunus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title