Tunus'ta "Nahda-Nida İttifakı" Devam Ediyor

Tunus'ta koalisyonun en büyük iki ortağı Nahda Hareketi ve Nida Tunus partilerinin aralarındaki ihtilafa rağmen gerçekleştirdikleri kapsamlı revizyon uzlaşı hükümetine yeni soluk getirdi.



Başbakan Yusuf Şahid'in dün açıkladığı kabine revizyonuyla 25 bakanlıktan 13'ünde değişikliğe gidildi. Koalisyonun baş aktörleri, mecliste en çok milletvekiline sahip Nahda Hareketi ile ikinci parti konumundaki Nida Tunus, aralarındaki ihtilafa rağmen ipleri koparmadan hükümet revizyonuna imza attı.



Nahda Hareketi Partisi'nin "terörle mücadeledeki başarılar, ülkenin güvenliğinde sağlanan istikrar" gerekçesiyle kabine revizyonunda İçişleri Bakanı Hadi Mahcub'un değişmemesi konusunda ısrarcı olduğu kulislere yansıdı.



İrili ufaklı 6 siyasi parti ve bağımsızların yanı sıra Tunus'ta devrim sonrası oynadığı rollerle etkin nüfuza sahip sendika temsilcileri de yeni ulusal uzlaşı hükümetinde yer aldı.



- Revizyona Nida, Nahda, Afak damgası



Nida Tunus Partisi mecliste 58 sandalye ile ikinci büyük parti konumunda olsa da 7 bakanlıkla koalisyon pastasından en büyük payı aldı. Dışişleri, Maliye, Ulaştırma, Sağlık, Eğitim, Turizm, Gençlik ve Spor Bakanlıklarına Nida Tunus Partisi'nden isimler getirildi.



Nida Tunus'tan Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi görevine devam ederken, yeni Maliye Bakanı Rıza Şalgum ve yeni Eğitim Bakanı Hatem Selim, Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali zamanında da aynı görevi yürüten isimler olarak dikkati çekti.



Mecliste 69 milletvekili ile birinci parti konumunda bulunan Nahda Hareketi Partisi ise kabinede 4 bakanla temsil edildi. Uluslararası İş Birliği, Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı; Sanayi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanlığı; İletişim ve Teknoloji Bakanlığı ile Yapısal Reformlardan Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevleri Nahda Hareketi'nden isimlere verildi.



Mecliste 10 sandalyesi bulunan Afak Tunus Partisi ise Yerel İşler ve Çevre Bakanlığı ile Meslek Edinme ve İstihdam Bakanlığını aldı.



- Sendikaya üç bakanlık



Tunus'ta etkin rol oynayan sendikalar da yeni hükümette temsil edildi. Tunus Çiftçi ve Balıkçılar Sendikası'ndan Ömer el-Bahi, önceki hükümette Devlet Sekreterliği görevindeyken bu kez Ticaret Bakanlığı görevine geldi.



Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (UGTT) Muhammed Trablusi, önceki hükümette olduğu gibi Sosyal İşler Bakanlığını üstlendi. Tunuslu tanınmış sendikacı Hüseyin bin Kaddur'un oğlu ve UGTT Yönetim Kurulu Üyesi Enver bin Kaddur'un kardeşi Halid bin Kaddur da Enerji ve Maden Bakanı olarak kabineye girdi.



Bunun dışında küçük partilerden Sosyal Demokrat İlerlemeci Parti, Ulusal Anayasa Girişimi Partisi ve Cumhuriyetçi Parti de hükümete katıldı.



Yeni hükümette 6 bakanlığa parti aidiyeti olmayan teknokrat isimler seçildi. Adalet Bakanı Gazi el-Ceribi görevini korurken, İçişleri Bakanlığı'na Tunus Jandarması Ulusal Muhafız Komutanı Lütfi İbrahim getirildi. Din İşleri; Yüksek Öğrenim ve Donanım; İskan ve Bayındırlık Bakanlıklarında bağımsızlar görevlerine devam etti.



- Nida Tunus ile Nahda Hareketi arasında beliren ihtilaf



Koalisyon hükümetindeki revizyon, ideolojik anlamda karşıt görüşleri temsil eden Nida Tunus ile Nahda Hareketi arasındaki ihtilafın gölgesinde gerçekleşti.



Nida Tunus Partisi'nin mimarı, şu an Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan El-Baci Kaid es-Sibsi, dün kabine revizyonundan saatler önce ulusal bir gazetede yayımlanan röportajında, Nahda Hareketi ile ittifaklarında "Nahda'yı sivil kanada çekme çabası olduğunu ancak bu görüşlerinde hata ettiklerini" söylemişti.



Sibsi'nin tartışmalı açıklamalarının ardından Nahda'nın önde gelen milletvekillerinden Muhammed bin Salim, yerel bir radyoya verdiği demeçte, cumhurbaşkanının "siyaset ve partiler üzeri bir konumda bulunduğunu, görevinin Tunusluları bölmek değil, birleştirmek olduğunu" dile getirdi. Tunus'ta iki ayrı ideolojinin bir araya gelerek kurduğu Nahda-Nida ittifakına değinen Salim, "Nahda ve Nida arasında bir aşk değil, çıkar evliliği var. Tunus'un çıkarları düşünerek yapılmış bir çıkar evliliği." diye konuştu.



Nahda Hareketi Partisi Merkez Yönetim Kurulu, revizyon öncesinde yaşanan tartışmalara rağmen dün akşam yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sibsi'yi "ülkenin çıkarlarını koruma ve ulusal uzlaşıyla Tunusluların bütünlüğünü sağlama çabalarından" dolayı tebrik etti. Açıklamada, Nida Tunus Partisi ile varılan ulusal uzlaşı ortamını korumak için tüm taraflara destek çağrısı yapıldı.