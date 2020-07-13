Tunus'ta Nahda Hareketinin yeni hükümet için adım attığı iddiası Tunus'ta hükümetin büyük ortağı Nahda Hareketi Şura Konseyinin, hareketin yeni bir hükümet kurulması için müzakerelerde bulunmak üzere Nahda lideri Raşid el-Gannuşi'yi görevlendirdiği iddia edildi.

Tunus'ta hükümetin büyük ortağı Nahda Hareketi Şura Konseyinin, hareketin yeni bir hükümet kurulması için müzakerelerde bulunmak üzere Nahda lideri Raşid el-Gannuşi'yi görevlendirdiği iddia edildi.

Adının açıklanmasını istemeyen Nahda Hareketinin lider kadrosundan bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Başbakan İlyas el-Fahfah hükümetinin "ahlaken düşmüş olduğunu" kabul eden Şura Konseyi, Gannuşi'ye yeni hükümet için Cumhurbaşkanı Kays Said ve diğer siyasi gruplarla müzakerelerde bulunması için yetki verdi.

Kaynak, Fahfah hükümetinin bazı çıkar çatışmaları davalarından dolayı inandırıcılığını yitirdiğini ve hükümetin ahlaken düşmüş olduğunu söyledi.

Ülkede anayasal bağımsız bir kurum olan Yolsuzlukla Mücadele Heyetinin 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, devlet ile ticari ilişkilerde bulunan ve ihale anlaşmaları yapan bazı şirketlerin bir kısım hisselerine Başbakan Fahfah'ın sahip olmasından dolayı çıkar çatışması şüphesi bulunduğu ve buna kanunların izin vermediğine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştu.

Kaynak: AA