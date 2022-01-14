Tunus'ta Nahda Hareketinden, yönetime "devlet medyasına müdahale" tepkisi - Haberler
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Tunus'ta Nahda Hareketinden, yönetime "devlet medyasına müdahale" tepkisi

Tunus'ta Nahda Hareketinden, yönetime
AA / Mehmet Akif Turan - Haberler | Güncel

Tunus'taki Nahda Hareketi, yönetimin "siyasi ve emniyet gücüyle devlet medyasını kontrol altına almak istemesine" tepki gösterdi.

Tunus'taki Nahda Hareketi, yönetimin "siyasi ve emniyet gücüyle devlet medyasını kontrol altına almak istemesine" tepki gösterdi.

Nahda Hareketinden, devlet medyasına baskı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ülkede, hak ve özgürlüklerin bastırılması, siyasi partilerin devlet medyasında yer almaktan yoksun bırakılması, medya sektörünün grev hakkının engellenmesi, hak ve özgürlüklere yönelik ciddi ihlaller içeriyor." ifadelerine yer verildi.

Devlet medyasının "2011 yılı Tunus devrimiyle özgürleştiği" vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarının ardından ülkede medyaya yönelik baskı arttı. Resmi yetkililerin, siyasi ve emniyet gücüyle devlet medyasını kontrol altına almak istemesi kabul edilemez."

Gazeteciler Sendikası Başkanı Mehdi el-Jelasi, 11 Ocak Salı günü yaptığı açıklamada, siyasi parti yetkililerinin devlet televizyonlarına çıkmalarının yasaklandığını iddia etmiş, Tunus Devlet Televizyonu Genel Müdürü Avatif el-Sağruni, bu iddiaları yalanlamıştı.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri

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