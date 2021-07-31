Tunus'ta Nahda Hareketinden Cumhurbaşkanı'na ülkede "anayasal sürece dönülmesi" çağrısı
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Tunus'ta Nahda Hareketinden Cumhurbaşkanı'na ülkede "anayasal sürece dönülmesi" çağrısı

Tunus'ta Nahda Hareketinden Cumhurbaşkanı'na ülkede 'anayasal sürece dönülmesi' çağrısı
Anadolu Ajansı / Enes Canlı - Haberler | Güncel

Tunus'taki Nahda Hareketi, başbakanı azletmek ve meclisin çalışmalarını durdurmak gibi kararlar alan Cumhurbaşkanı Kays Said'e "anayasal sürece dönülmesi" çağrısında bulunarak söz konusu yöntemlerin "anayasaya ve hukuka aykırı olduğunu" belirtti.

Tunus'taki Nahda Hareketi, başbakanı azletmek ve meclisin çalışmalarını durdurmak gibi kararlar alan Cumhurbaşkanı Kays Said'e "anayasal sürece dönülmesi" çağrısında bulunarak söz konusu yöntemlerin "anayasaya ve hukuka aykırı olduğunu" belirtti.

Nahda Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, partinin Yürütme Kurulu'nun düzenlediği toplantıda Tunus Cumhurbaşkanı Said'in "darbe niteliğindeki olağanüstü adımları" göz önüne alınarak ülkenin içinden geçtiği sosyal, ekonomik ve sağlık alanlarındaki çoklu krizleri değerlendirdiği ifade edildi.

Tunus'taki devlet kurumları ve siyasi oluşumlarının önceliğinin, Tunusluların sağlık ve ekonomi alanındaki sıkıntılarının gözetilmesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Cumhurbaşkanı'nın başvurduğu yöntemler anayasaya ve hukuka aykırıdır. Bunlar, demokrasi, Tunus halkının sivil ve bireysel haklarının gerekliliklerine bir saldırıdır, devlet kurumlarını ülkeye ve vatandaşa hizmet çalışmalarını yapmaktan alıkoyan bir çatışmaya sürükler." değerlendirmesi yapıldı.

Nahda Hareketi, "ülkenin içinde bulunduğu açmaz karşısında bir çıkış yolu olarak halk tarafından istenen meşru talepler şeklinde gösterilen" Cumhurbaşkanı kararlarının, "birikmiş ve karmaşık sorunlara çözüm üretemeyeceğini tam aksine istikrara, halkın sosyal ve ekonomik güvenliğine zarar verebileceği, bu şekilde Tunusluların çektiği sıkıntıları arttırabileceğini" savundu.

Bu sorunlardan çıkışın "nepotizm, adaletsizlik ve yolsuzluğu arttırabilecek biçimde yönetimin tek elde toplanmasıyla" mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, "yasama, yürütme, siyasi ve sivil tüm herkesin Tunus halkı önünde sorumlu olduğunu ve bu sorumluluk çerçevesinde tüm unsurların kavgayı bırakarak kimseyi dışlamayan halkın ve ülkenin önceliklerine uygun bir biçimde bir diyaloğa girmesi gerektiği" kaydedildi.

Nahda Hareketi, açıklamasında, Tunus Cumhurbaşkanı'na "ülke çıkarına öncelik vermesi, anayasal sürece dönülmesi, kanuna uygun hareket etmesi ve herkesin sonuçlarına razı olacağı bir ulusal diyalog için alan açması" çağrısı yaptı.

Açıklamada, tüm siyasi partileri, oluşumları ve sivil toplumu, "en asgari milli bir temelde; ülkenin birlik ve istikrarını koruma, anayasal ve hukuki zemine dönme, kurumların normal çalışması konusunda, fikir birliğinde olmaya" da davet eden Nahda Hareketi, tüm vatandaşlardan demokrasiye bağlı kalmaları, kaos, şiddet ve sabotaja karşı durmalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

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