Tunus'ta Nahda Hareketi Yürütme Ofisi'ni feshetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunus'ta Nahda Hareketi Yürütme Ofisi'ni feshetti

Tunus'ta Nahda Hareketi Yürütme Ofisi'ni feshetti
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Tunus'ta Nahda Hareketi, Yürütme Ofisi'nin feshedildiğini ve üyelerinin tamamının görevden alındığını duyurdu.

Tunus'ta Nahda Hareketi, Yürütme Ofisi'nin feshedildiğini ve üyelerinin tamamının görevden alındığını duyurdu.

Nahda Hareketi'nin Facebook hesabından, Medya ve İletişim Ofisi tarafından imzalanan yazılı açıklamada, Yürütme Ofisi'nin feshedildiği ve üyelerinin tamamının görevden alındığı belirtilerek, "sahnenin gereksinimlerine cevap verecek ve gerekli verimliliği sağlayacak şekilde" ofisin yeniden yapılandırılacağı ifade edildi.

Açıklamada, hareketin başkanının, Yürütme Ofisi üyelerine çabalarından dolayı teşekkür ettiği ve üyelerden ofisin yeni oluşumuna kadar görevlerine devam etmelerini talep ettiği kaydedildi.

Tunus'ta neler oldu?

Arap Baharı'nın başladığı Tunus'ta devam eden sosyal, ekonomik ve politik kriz ile yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sağlık sisteminin geldiği durum, Tunusluların 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa çıkmasına yol açtı.

Gösteriler sırasında ülkedeki yerleşik siyasete de yoğun tepki gösterildi. Bazı bölgelerde Meclis'in en büyük partisi Nahda Hareketi'nin merkezlerine saldırılar düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, Anayasa'nın kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Said, Meclis'in çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu Açıklaması
Sosyal medya paylaşımıyla yardım isteyen Fatma Yasak'ın eşi savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
Sosyal medya paylaşımıyla yardım isteyen Fatma Yasak'ın eşi savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Hamid Karzai Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Burcu Biricik Fahriye Evcen
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tunus'ta Nahda Hareketi Yürütme Ofisi'ni feshetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 02:09:58. #1.14#

title