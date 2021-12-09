Tunus'ta Nahda Hareketi üyesinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Tunus'ta Nahda Hareketi Genel Merkezi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tunus resmi ajansı TAP'ın haberine göre, Tunus Asliye Mahkemesi İletişim Ofisinden yapılan açıklamada, "İlk araştırma sonuçları, kurbanın Nahda Hareketi merkezine girdikten sonra, birinci kata ulaştığında kendini ateşe verdiğini gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yangın haberinin ardından bölgeye intikal eden savcının soruşturmayı sürdürdüğü aktarıldı.

Gannuşi yaralıları ziyaret etti

Nahda Hareketinden yapılan açıklamada, yerel saatle 15.00 sıralarında çıkan yangında Hareket üyesi 1 kişinin yaşamını yitirdiği, birçok kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret etti.

Ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Gannuşi, "Hayatını kaybeden kardeşimiz, diktatörlüğe karşı mücadele vermiş, rejimin cezaevinde 10 yıl kalmış birisi. Kendisi, diktatörlük, yolsuzluk, marjinalleşme ve yoksullukla mücadelede şehit oldu." diye konuştu.

18 yaralıdan 16'sının durumu hafif

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, yangında yaralanan 18 kişiden 16'sının durumunun hafif olduğu, sadece dumandan etkilendikleri aktarıldı. Yaralılardan birinde yanık oluştuğu, bir kişinin ise vücudunda çeşitli kırıklara rastlandığı kaydedildi.

Açıklamada kolluk kuvvetlerinin Cumhuriyet Savcısı ile koordineli olarak soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

Nahda Hareketinden olayın hemen ardından yapılan yazılı açıklamada, yangının çıkış nedeninin bilinmediği ve sivil savunma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde zayiatın çok fazla olmadığı ifade edilmişti.

Nahda Hareketi yöneticilerinden Nureddin el-Bahiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralananlar arasında Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Başbakan Ali el-Urayyid ile Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni'nin de bulunduğunu belirtmişti.

Nahda Hareketinin 217 sandalyeli Tunus Meclisinde 53 milletvekili bulunuyor.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri

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