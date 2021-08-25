Tunus'ta Nahda Hareketi, ülkenin geleceğini kaplayan belirsizlikten derin endişe duyulduğunu açıkladı
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Tunus'ta Nahda Hareketi, ülkenin geleceğini kaplayan belirsizlikten derin endişe duyulduğunu açıkladı

Tunus'ta Nahda Hareketi, ülkenin geleceğini kaplayan belirsizlikten derin endişe duyulduğunu açıkladı
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Tunus'ta Nahda Hareketi, ülkenin geleceğini kaplayan belirsizlikten derin endişe duyulduğunu belirtti.

Tunus'ta Nahda Hareketi, ülkenin geleceğini kaplayan belirsizlikten derin endişe duyulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da yasama, yürütme ve yargı alanında 30 günlüğüne aldığı istisnai kararların süresini bir sonraki emre kadar uzatma kararı almasıyla ilgili Nahda'dan açıklama yapıldı.

"Meclis denetimini kaldıran söz konusu uzatma kararının ardından ülkenin geleceğini çevreleyen belirsizlik halinden derin endişe duyulduğu" ifade edilen açıklamada, 25 Temmuz'dan bu yana askıya alınan demokratik sürece yeniden işlerlik kazandırılması, devlet kurumlarının yeniden normal işleyişine dönmesi ve sorunların çözümü için diyaloğun benimsenmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Nahda'nın, "Meclisin yetkilerinin askıya alınması ve milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını Anayasa'nın çiğnenmesi ve 80. maddenin ihlali olarak gören tutumunun" değişmediği kaydedildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından 24 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, Said'in 25 Temmuz'da aldığı istisnai kararların süresinin uzatılmasına karar verdiği belirtilmişti.

Tunus'ta ne oldu?

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus'ta belirli aralıklarla ve farklı şiddetlerde devam eden sosyal, ekonomik, politik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kontrolden çıkmış sağlık krizi nedeniyle, Tunuslular 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa çıktı.

Gösteriler sırasında, ülkedeki yerleşik siyasete de yoğun tepki gösterildi. Bazı bölgelerde Meclis'in en büyük partisi Nahda Hareketi'nin merkezlerine saldırılar düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Said, Meclis'in çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

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