Tunus'ta Nahda Hareketi Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Moro

04.09.2019 23:35

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Tunus'ta Nahda Hareketi Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Abdulfettah Moro'nun Cendube kentini ziyaret etmesi

Abdulfettah Moro'nun Cendube kentinde vatandaşlar ile sohbet etmesi CENDUBE (AA) Tunus'ta Nahda Hareketi Partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Abdulfettah Moro, 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanyası kapsamında Tunus'un kuzeybatısındaki Cendube kentini ziyaret etti. Moro, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA