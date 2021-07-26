Tunus'ta Nahda Hareketi, parti merkezlerine saldırı düzenleyen grupların bazılarının finanse edildiğini belirtti

Tunus'ta Nahda Hareketi yöneticilerinden Ali el-Arayyid, Nahda'nın parti merkezlerine saldırı düzenleyen grupların bazılarının finanse edildiğini ve siyasi taraflarca kullanıldığını, bazılarının ise Cumhurbaşkanı Kays Said'e yakın olduğunu belirtti.

Tunus'ta Nahda Hareketi yöneticilerinden Ali el-Arayyid, Nahda'nın parti merkezlerine saldırı düzenleyen grupların bazılarının finanse edildiğini ve siyasi taraflarca kullanıldığını, bazılarının ise Cumhurbaşkanı Kays Said'e yakın olduğunu belirtti.

Ülkenin eski başbakanlarından Arayyid, başkent Tunus'ta Nahda'nın düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Nahda ve diğer parti merkezlerini hedef alan saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Arayyid, "Nahda'nın parti merkezlerine saldırı düzenleyen grupların bazıları finanse ediliyor ve birtakım siyasi taraflarca kullanılıyor, bazıları ise Cumhurbaşkanı Kays Said'e yakın. Bazılarının arkasında da ülkedeki bazı suç ortaklarıyla ilişkileri olan ve sürekli kışkırtan dış güçler var." dedi.

Parti merkezlerine düzenlenen saldırılara karıştığı tespit edilen kişilere dava açılacağını ve şiddete başvurmadan sorunun hukuki yollardan çözüleceğini dile getiren Arayyid, Nahda'nın, devlet ve kurumlarına saygısından ötürü son derece sağduyulu davrandığını belirtti.

Ülkede başta başkent Tunus olmak üzere hükümet ve muhalefet partilerine yönelik kitlesel protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Said, dün gece geç saatlerde yayınladığı görüntülü mesajında Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktaran Said, genelgeler biçiminde gerekli kararların duyurulmaya devam edeceğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti