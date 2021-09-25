Tunus'ta Nahda Hareketi'nin 113 üyesi istifa etti

Tunus'ta Nahda Hareketi'nin 113 üyesi "Nahda yönetiminin yanlış siyasi tercihleri" nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Tunus'ta Meclis'te çoğunlukta olan Nahda Hareketinde istifa depremi yaşandı. Nahda Hareketi'nin milletvekilleri ve eski bakanları da dahil olmak üzere önde gelen 113 ismi, yönetime tepki göstererek istifa etti. Yapılan ortak açıklamada, "Nahda yönetiminin tecrit edilmesine ve 22 Eylül kararlarına (Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in yasama ve yürütmeyi devralması) karşı çıkmak için herhangi bir ortak cephede aktif olarak yer almamasına yol açan yanlış seçimler" nedeniyle istifa ettiklerini vurguladı. İstifa edenler arasında 8 milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Abdellatif Mekki de dahil olmak üzere çok sayıda eski bakan yer alıyor. Eski Bakan Mekki istifa kararına ilişkin, "Çok üzülüyorum. Ayrılığın acısını hissediyorum. Ama uzun süre denedikten sonra, özellikle son aylarda başka çarem yok. Ülkem için verdiğim kararın sorumluluğunu alıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da aldığı kararların (Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'nin görevden alınması ve Meclisin yetkilerinin dondurulması) ardından Nahda yetkilileri, partinin krize tepkisi ve 2019 seçimlerinden bu yana yapılan yanlış siyasi seçimler nedeniyle liderleri Raşid El-Gannuşi'den istifa etmesini talep etmişti. Gannuşi geçtiğimiz ay kendisine yönelik eleştirileri bastırmak amacıyla partinin yürütme kurulunu görevden almıştı. Nahda Hareketi, 2011 devriminden bu yana Tunus'taki en güçlü parti oldu. Ancak ekonomide durgunluk arttıkça ve kamu hizmetleri azaldıkça desteğini kaybetti.

Neler olmuştu?

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz gecesi, "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğu duyurmuştu. Tunus halkına hitap eden Said, "Ülkenin kurumları çöküyor. Ülkede yağmalamalar yaşanırken, iç savaşın çıkması için para toplayanlar var. Bana verilen sorumluluklara göre Tunus'taki durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü hal önlemlerinin alınması gerekiyor. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Hiç kimsenin Tunus'a kendi malı gibi davranmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Said'e "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi

Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından 22 Eylül'de yapılan açıklamada ise 25 Temmuz kararlarının uygulanmasına devam edileceği ve yeni kararnameyle yasama ve yürütme yetkilerine yönelik "olağanüstü düzenlemeler" yapıldığı aktarılmıştı. Açıklamada, "Kanun tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetlemekle görevli Geçici Komisyon kaldırılmıştır" ifadeleri kullanılarak, Cumhurbaşkanı tarafından kararname ile oluşturulacak bir komisyonun yardımıyla siyasi reformlarla ilgili yasa değişiklerinin hazırlanacağı belirtilmiş, Cumhurbaşkanı'na kararname ile "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verilmişti. - TUNUS

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