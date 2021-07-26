Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri Gannuşi, Cumhurbaşkanı'nın kararları karşısında "halkı barışçıl mücadeleye" çağırdı
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Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri Gannuşi, Cumhurbaşkanı'nın kararları karşısında "halkı barışçıl mücadeleye" çağırdı

Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri Gannuşi, Cumhurbaşkanı'nın kararları karşısında 'halkı barışçıl mücadeleye' çağırdı
Anadolu Ajansı / Enes Canlı - Haberler | Güncel

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağırdı.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağırdı.

El Cezire televizyonuna değerlendirmede bulunan Tunus Meclisindeki en büyük partinin lideri Gannuşi, cumhurbaşkanının aldığı kararların yasal bir dayanağı olmadığını ve bir darbe niteliği taşıdığını belirterek, "Cumhurbaşkanını bu kararları geri almaya çağırıyoruz çünkü bu kararlar halkı karanlığa sürüklüyor." dedi.

Gannuşi, Said'in kararları üzerine, "Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları, bir darbedir, anayasayla yorumlamak yanlıştır. Halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için barışçıl mücadeleye çağırıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Said'in kendisini arayarak anayasa çerçevesinde bazı kararlar alacağını paylaştığını ancak bunların içeriğine vakıf olmadığını belirten Gannuşi, söz konusu kararların geçersiz olduğunu ve Meclisin anayasal çerçevede çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Ülkede başta başkent Tunus olmak üzere hükümet ve muhalefet partilerine yönelik kitlesel protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Said, yayınladığı görüntülü mesajında, "ülkenin içinden geçtiği olağanüstü koşulları" gerekçe göstererek Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktaran Said, genelgeler biçiminde gerekli kararların duyurulmaya devam edeceğini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

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Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri Gannuşi, Cumhurbaşkanı'nın kararları karşısında "halkı barışçıl mücadeleye" çağırdı - Haberler
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