Tunus'ta Nahda Hareketi, kabine revizyonu krizini protesto edeceğini açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Tunus'ta Nahda Hareketi, kabine revizyonu krizini protesto edeceğini açıkladı

12.02.2021 04:43 | Son Güncelleme: 12.02.2021 04:47
Tunus'ta Nahda Hareketi, kabine revizyonu krizini protesto edeceğini açıkladı

Tunus'taki Nahda Hareketi, kabine revizyonu krizinin ülkenin demokratik gelişimine engel olmaması için eylem düzenleyeceğini açıkladı.

Tunus'taki Nahda Hareketi, kabine revizyonu krizinin ülkenin demokratik gelişimine engel olmaması için eylem düzenleyeceğini açıkladı.

Tunus'taki Nahda Hareketi Sözcüsü Fethi el-Ayadi, Mozaik FM radyo kanalında kabine revizyonu krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nahda Hareketi'nin destekçilerini Tunus'un demokratik gelişimine sahip çıkmaya çağırdığını belirten Ayadi, gösteri tarihinin ilerleyen günlerde belli olacağını söyledi.

Ayadi, "Destekçilerimizi, halkımızı ve özgürlükçü olan herkesi demokratik gelişimimize sahip çıkmaya çağırıyoruz." dedi.

Nahda Hareketi'nin Başbakan Hişam el-Meşişi'nin kararını desteklediğini ifade eden Ayadi, krizin taraflarıyla görüşeceklerini kaydetti.

Öte yandan, Nahda Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, kurumlar arasında ciddi ve sorumluluk sahibi anlayışla diyalog kurulmasının ülkedeki kabine revizyonu krizinin çözülmesini sağlayacağı vurgulandı.

Kabine revizyonu krizi

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, 16 Ocak'ta kabinesindeki 25 bakanlıktan 11'inde değişikliğe gittiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said ise kabine revizyonuna ilişkin güvenoyu oturumundan bir gün önce değişikliğin anayasaya aykırı olduğunu, yeni bazı bakanların çıkar ilişkileri bulunduğunu savunmuştu.

Meşişi kabinesi 27 Ocak'ta meclisten güvenoyu aldı ancak Cumhurbaşkanı Said, yeni bakanları, anayasa gereği göreve başlamaları için gereken yemin törenine çağırmadı.

Başbakan Meşişi, yeni bakanların anayasa yemini etmeleri için bir tarih verilmesi yönündeki talebini geçen hafta cumhurbaşkanlığına yazılı olarak ilettiğini aktarmış ve Said'i "devletin işleyişini kesintiye uğratmakla" suçlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Özcan Deniz Merve Dizdar Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Mahkeme England İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunus'ta Nahda Hareketi, kabine revizyonu krizini protesto edeceğini açıkladı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 04:48:47. #1.14#
title