Muhalif partiden Dünya Müslüman Alimler Birliği şubesinin kapatılması için eylem

Tunus'taki Özgür Anayasa Partisi lideri Abir Musi ile destekçileri, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin Tunus'taki şubesinin kapatılması talebiyle eylem düzenledi.

Birliğin başkent Tunus'taki şubesine ulaşmaya çalışan Musi ve destekçilerine, güvenlik güçleri engel oldu.

Bunun üzerine eylemciler, şubenin yakınında protestolarına devam etti. Özgür Anayasa Partisi lideri Musi, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, bu aşırı fikirli Birliği koruyor. Bu Birlik, bir kalkınma kurumu değil, bunların amacı Tunus'un egemenliğine darbe vurmak." iddiasında bulundu.

Musi, "Bu Birlik, kapatılana kadar burada eylem yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, 12 Aralık Pazar günü yaptığı açıklamada, Özgür Anayasa Partisinin eylem hazırlığında olduğunu belirterek Tunuslu yetkililerden şube binası için koruma talep etmişti.

Özgür Anayasa Partisinin, Dünya Müslüman Alimler Birliğine yönelik "iddiaları"

Tunus'ta Nahda Hareketi karşıtlığıyla bilinen Özgür Anayasa Partisi lideri Musi, "İhvan ve aşırıcı fikirleri yaydıkları" iddiasıyla Dünya Müslüman Alimler Birliğinin Tunus'taki şubesinin kapatılmasını istiyor.

Özgür Anayasa Partisinin "Dünya Müslüman Alimler Birliğinin Tunus'taki faaliyetlerine son verilmesi" talebiyle Eylül 2020'de açtığı dava 10 Kasım 2020'de mahkeme tarafından reddedilmişti.

Musi'nin öncülüğündeki partililer, 9 Mart 2021'de başkentteki Dünya Müslüman Alimler Birliği binasına baskın düzenleyerek bazı evrakları yağmalamış ve çalışanları bir süre alıkoymuştu. Bina önünde oturma eylemi düzenleyen partililer, çadırlar kurmuş ve "Buradan gidin" yazılı pankartlar asmıştı. Oturma eylemi güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 10 Mart'ta sonlandırılmıştı.

Partililer son olarak eylül ayında Birliğe karşı eylem düzenlemişti.