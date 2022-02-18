Tunus'ta muhalefetten, Cumhurbaşkanı Said'e karşı "Ulusal Kurtuluş Cephesi" kurma çağrısı

ARALIK, IĞDIR (AA) - Tunus'taki Emel Partisi Siyasi Komite Başkanı Ahmed Necib eş-Şabbi, Cumhurbaşkanı Kays Said'e karşı muhalefetin birleşerek "Ulusal Kurtuluş Cephesi" kurması gerektiğini söyledi.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in, Meclisi feshettiği ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdığı 25 Temmuz sürecinden sonra kurulan Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi, 31 Aralık 2021'den bu yana "ev hapsinde" olan Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'ye destek için bir oturum düzenledi.

Düzenlenen oturuma, Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Tunus'un Kalbi Partisinden Meclis Başkan Vekili Samira Şavuşi, Cumhuriyetçi Parti lideri İsam eş-Şabbi, Onur Koalisyonu Başkanı Seyfeddin Mahluf ve birçok siyasi temsilci katıldı.

Toplantıda muhalefetin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen Emel Partisi Siyasi Komite Başkanı Şabbi, şunları kaydetti:

"Bu cephe (Toplantıya katılan siyasi taraflar) çok çalışmalı ve çok iyi hazırlık yapmalı. Müttefik hareketlerin güçlerini birleştirerek toplanması, bu cephenin oluşmasında atılan ilk adımdır.

Fikri yönelimi ne olursa olsun bu cephenin Tunusluları bir araya toplaması ve Ulusal Kurtuluş Cephesi'ni oluşturması gerekir."

Tunus'ta yaşanan siyasi ve ekonomik krizden birlik sağlandığı takdirde çıkılabileceğini vurgulayan Şabbi, Tunus'un bu krizden kurtuluşu sağlanana kadar mücadeleye devam sözü verdi.

Şabbi, Bahiri'ye destek olacaklarını dile getirerek, "Said ile aynı meşruiyete sahip milli bir şahsiyetin, hukuki ve siyasi açıdan tehdit edilmesi kabul edilemez, buna karşı sessiz kalmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurdu.

Olayın ardından Bahiri'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin hakkında suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanı Şerafeddin ise Bahiri ile eski bakanlık yetkilisi Fethi el-Beledi hakkında "terör şüphelisi" olarak zorunlu ev hapsi kararı verildiğini bildirdi.

Şerafeddin, kararın keyfi değil hukuka uygun olduğunu savundu.

Hukukçu kimliğiyle tanınan 63 yaşındaki Bahiri, Tunus'ta 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.

Tunus'ta siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği "olağanüstü" kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.