Tunus'ta "Mirasta Eşitlik" Karşıtı Protesto

Tunus'un Safakes kentinde binlerce kişi, Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesinin "eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması, miras dağılımı" gibi bazı konularda yasal düzenleme yapılması önerilerini protesto etti.

Hitabet ve Dini İlimler Cemiyeti tarafından Safakes'de düzenlenen yürüyüşe binlerce Tunuslu katıldı. Safakes'in en büyük camilerinden El-Lahmi Camisi önünde başlayan yürüyüş, valilik binası önünde son buldu.

Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin görevlendirdiği Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesi'nin yayımladığı rapora tepki gösteren eylemciler, "Müslüman halk teslim olmaz", "Doğuculuğa da hayır, batıcılığa da hayır. Tunus İslami bir devlettir" sloganları attı.

Hitabet ve Dini İlimler Derneği Başkanı Muhammed Kaydara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ailemiz kalemiz ve sığınağımızdır." sloganı altında düzenlenen bu yürüyüşle, Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesinin önerilerine kesin bir dille karşı çıktıklarını belirtti.

Kaydara, komitenin sunduğu raporu, bir çeşit "entelektüel terörizm" olarak nitelendirerek, bu raporun Müslüman Tunus halkının kimliğini açıkça tehdit ettiğini dile getirdi.

Gösteriye katılan Tunuslu imam Atıf el-Fitevi de Cumhurbaşkanlığı makamına seslenerek, Tunus halkını temsil etmeyen, aksine halkın içine fitne tohumları ekecek bu raporun geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, 13 Ağustos 2017'de Kadınlar Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kartaca Sarayı'nda düzenlenen törende, mirasta kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasını istediğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Sibsi, aynı tarihte, "Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesini, kadın-erkek eşitliğiyle ilgili yasal düzenlemeler üzerinde çalışmakla görevlendirmişti.

Komite haziran ayında Sibsi'ye 2 bölümden oluşan 233 sayfalık bir rapor sunmuştu. "Bireysel hak ve özgürlükler"e ayrılan birinci bölümde yer alan en bariz teklifler arasında eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması ve idam cezasının kaldırılması yer alıyor. İkinci bölümde ise kadın-erkek arasında mirasta eşitlik ve çocuklar arasında, evlilik dışı ilişkilerden doğanlar da dahil olmak üzere, eşitlik meselesini ele alınıyor.

Cumhurbaşkanı Sibsi'nin raporla ilgili kararını 13 Ağustos'ta açıklaması bekleniyor.