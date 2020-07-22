Tunus'ta mevcut siyasi hareketlilik ve krizden çıkış yolu tartışılıyor
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Tunus'ta mevcut siyasi hareketlilik ve krizden çıkış yolu tartışılıyor

Tunus'ta İlyas Fahfah hükümetinden güvenoyunun çekilmesi, Fahfah'ın da Nahda Hareketi bakanlarını görevden alması ve kendi istifasını sunması ülkede siyasi açıdan hareketli günler yaşanmasına neden oldu.

Tunus'ta mevcut siyasi hareketlilik ve krizden çıkış yolu tartışılıyor
22.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:46

Tunus'ta İlyas Fahfah hükümetinden güvenoyunun çekilmesi, Fahfah'ın da Nahda Hareketi bakanlarını görevden alması ve kendi istifasını sunması ülkede siyasi açıdan hareketli günler yaşanmasına neden oldu.

Fahfah ve Nahda Hareketi arasında artan gerginliğin ardından bazı bakanlar görevinden alındı. Nahda da Fahfah'ın kendi siyasi menfaatlerini gözettiği gerekçesiyle yeni hükümet kurma çalışmalarına başlama kararı aldı.

Tunuslu uzmanlar, ülkenin siyasi durumunu ve geleceğini AA muhabirine değerlendirdi.

- "Fahfah'ın tepkisi çocukça"

Siyasi analist Bulubabe Salim, Fahfah'ın istifasının önleyici bir adım olduğunu ancak siyasi gerginliğin arttığını belirterek, "Nahda, Fahfah'ın konuşmasında parlamentonun en büyük partisini küçümsediğini ve bunu bir provokasyon olarak gördüğünü açıkladı." dedi.

Salim, Nahda'nın, Fahfah'ın konuşmasında "kibir ve provokasyon" gördüğünü ve bu nedenle istifasından önce kendisinden güvenoyunu çektiğini belirtti.

Fahfah 13 Temmuz Pazartesi günü yaptığı açıklamada bakanları değiştireceğini söyleyerek, Nahda Hareketi'ni hükümetten çıkaracağının sinyallerini verince Hareket de yeni hükümetin kurulması için görüşmelere başlamıştı.

Salim, bu konuya dair ise Nahda Hareketi'ne bağlı bakanların Fahfah tarafından görevden alınmasının çocukça bir tepki olduğu görüşünü paylaştı.

"Bu olay, maç bitiminden sonra gol atma uğraşında olmaya benziyor." diyen Salim, İlgili kanunun 98. maddesi zaten hükümet başkanı istifa ettikten sonra hükümetin tüm üyelerinin istifasını öngörür." ifadelerini kullandı.

Salim, siyasetin duygu ve tepkilerle yönetilemeyeceğini ve bunun en hafif şekilde "siyasi ergenlik" olarak niteleneceğini dile getirdi.

Yeni başbakanın kim olacağı konusunda ise Salim, şunları kaydetti:

"Alternatif hazır. Güvenoyunu kim çektiyse o yeni başbakanı önerecek. Başbakan olacak kişi üzerinde ittifak sağlandı. Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Tunus İşçi Sendikası Genel Sekreteri arasında yapılacak görüşmede bir sonraki aşamaya geçilecek. Bu kez koalisyon hükümetinin daha geniş olacağını düşünüyorum."

"Cumhurbaşkanı ülke istikrarının garantörü"

Siyasi analist Hişam el-Haci de çoğu kişinin yaptığı açıklamaların halkta korkuya sebep olduğunu savunarak, "Herkes, Anayasa'nın ülkede uygulanmasının garantisinin Cumhurbaşkanı Said olduğunu biliyor." dedi.

Haci, Anayasa'nın uygulanması, kırılgan durumun aşılması ve ulusal birliğin garantörü olması için Cumhurbaşkanı'nın tüm siyasi hesapların üstünde hareket etmesinin beklendiğini belirtti.

Tunus'taki siyasi durumun güven verici olmadığını ve siyasi kriz ve tıkanıklığın yanına bir de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı zor ekonomik şartların eklendiğini hatırlatan Haci, şöyle devam etti:

"Diyalog ve fikir birliği zemini gün geçtikçe azalıyor, bu da devlet kurumlarının parlaklığını kaybettiğini gösteriyor. Özellikle temsilcilerin oybirliğiyle onaylanmayan bir hükümet oluşması durumunda, erken seçime gidilebilir."

Bekleyen ittifaklar

Yeni hükümette kurulabilecek ittifaklarla ilgili olarak da Haci, Nahda Hareketi, Onur Koalisyonu ve Tunus'un Kalbi Partisi'ni koalisyonda görüyoruz ve diğer partiler zaman zaman onlara katılıyor." diyen Haci, hiçbir ittifaka katılmayan tek partinin Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali yanlısı Abir Musi liderliğindeki Özgür Anayasa Partisi olduğunu söyledi.

Analist Haci, böyle bir aşamada diyaloğun gerekli olduğuna dikkati çekerek "Asıl soru bu diyaloğun sınırları ve ufkunun ne olduğu ve ülke kurumlarını ve mevcut durumu düzeltecek bir diyalog olacak mı?" ifadelerini kullandı.

"Mevcut aktörler ve yasalarla bugün yaşadığımız durumdan sorunsuzca kurtulmak oldukça zor görünüyor. Bu durum belki de ülkeyi en iyi çözüm olabilecek erken seçimlere götürebilir" diyen Haci, seçimlerin büyük maliyetine rağmen, ülkeyi, şiddetin sokağa sızması ve anayasal kurumların işlemez hale gelmesi gibi labirentlerden kurtaracağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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