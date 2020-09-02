Tunus'ta Meşişi hükümeti Meclis'ten güvenoyu aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tunus'ta Meşişi hükümeti Meclis'ten güvenoyu aldı

Tunus'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Hişam el-Meşişi'nin teknokrat isimlerden oluşan kabinesi güvenoyu aldı.

Tunus'ta Meşişi hükümeti Meclis'ten güvenoyu aldı
02.09.2020 05:27 | Son Güncelleme: 02.09.2020 05:30

Tunus'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Hişam el-Meşişi'nin teknokrat isimlerden oluşan kabinesi güvenoyu aldı.

Meclis'te dün başlayan ve 14 saati aşkın devam eden oturumda yapılan oylamada, 134 milletvekili hükümete lehte, 67 milletvekili aleyhte oy kullandı.

Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi, Islah, Yaşasın Tunus, Ulusal Blok ve Gelecek partileri ile bağımsız milletvekillerinden bazıları Meşişi hükümetine güvenoyu verenler arasında yer aldı.

Demokratik Blok, Onur Koalisyonu ve Özgür Anayasa partilerinden milletvekilleri ise hükümet aleyhinde oy kullandı.

Kabinesinde 25 bakan ve 3 devlet katibine (bakan yardımcısı) yer veren Meşişi, güvenoyu oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, hükümetin ülkedeki ağırlaşan ekonomik ve sosyal koşulların iyileştirilmesi için çalışacağını belirtmişti.

Tunus kritik dönemeçte

Tunus, Ekim 2019'daki genel seçimlerin üzerinden bir yıl geçmeden üçüncü kez yeni hükümet kurulma sürecini yaşıyor.

Tunus'un temel döviz kaynağı turizm sektörü, pandemiden ağır biçimde etkilendi ve Tunus Merkez Bankasının açıkladığı rakamlara göre, 20 Ağustos'a kadar ülkenin turizm gelirleri yüzde 60 oranında düştü.

Tunus'un bu yıl sonunda uluslararası kredi kuruluşlarına 2,7 milyar dolar değerinde ödeme yapması gerekiyor.

Öte yandan, Tunus'ta kamu sektörü ve kamu ortaklığı işletmeleri mali kayba yol açıyor. IMF raporlarında, Tunus'ta kamu maaşlarının gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 18'ini götürdüğü ve bu oranın dünya genelinde en yüksek sıralarda yer aldığı ifade ediliyor.

Ancak, hükümet bu alanda kemer sıkma tedbirleri almaya çalıştığında toplumsal tepki artıyor ve ülkenin en büyük işçi sendikası Tunus Genel İşçi Sendikaları (UGTT) da bu tür ekonomik tedbirlere karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Murat Kurum Mansur Yavaş Fatih Dönmez Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Okan Bayülgen Murat Dalkılıç Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Caner Erkin Emre Belözoğlu Enner Valencia
Daha Fazla Eylül Düğün Adana Karar
Şu an buradasınız: Tunus'ta Meşişi hükümeti Meclis'ten güvenoyu aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 05:31:05. #1.14#
title