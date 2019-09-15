Tunus'ta merhum Cumhurbaşkanı Sibsi'nin eşi hayatını kaybetti

15.09.2019 13:05

Tunus'ta yaklaşık 2 ay önce hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin eşi Şaziliye Kaid es-Sibsi yaşamını yitirdi.



Tunus'un merhum Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, annesi Şaziliye Kaid es-Sibsi'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şaziliye es-Sibsi, 1 Ağustos 1936'da Tunus'ta doğmuştu.



Tunus eski Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi 25 Temmuz'da sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tunus'ta Sibsi'nin vefat etmesi üzerine Kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Eylül'e alınmıştı. 7 milyon 88 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Tunus'ta bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi için Tunuslular sandık başına gitti. - TUNUS

Kaynak: İHA