Tunus'ta Meclis'in yetkilerinin dondurulmasına karşı protesto
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Tunus'ta Meclis'in yetkilerinin dondurulmasına karşı protesto

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Tunus'ta başbakanın görevden alınması ve meclisin yetkilerinin dondurulmasına karşı çıkan yüzlerce kişi meclis binası önünde gösteri düzenledi.

Tunus'ta başbakanın görevden alınması ve meclisin yetkilerinin dondurulmasına karşı çıkan yüzlerce kişi meclis binası önünde gösteri düzenledi.

Tunus Devlet Başkanı Kays Said'in ülkenin Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden almasına ve meclisin yetkilerini dondurmasına tepki gösteren darbe karşıtı göstericiler sokağa çıktı. Dün gece gerçekleştirilen kutlamaların ardından bugün de ülkedeki en büyük parti Nahda Hareketi'nin destekçileri ve meclisin feshedilmesine karşı çıkan yüzlerce kişi başkent Tunus'taki meclis binası önünde gösteri düzenledi.

"Asker ve güvenlik güçlerinin iktidarda olmalarına hayır", "Darbeye hayır", "Özgür Tunus", "Halk meclisin açılması istiyor" sloganları atan göstericiler, Said'in kararını kınadı.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi'nin lideri Raşid El-Gannuşi, Said'in kararını "Anayasaya karşı bir darbe" olarak nitelendirmişti.

(İHA)

Tunus'ta Meclis'in yetkilerinin dondurulmasına karşı protesto
Tunus'ta Meclis'in yetkilerinin dondurulmasına karşı protesto
Tunus'ta Meclis'in yetkilerinin dondurulmasına karşı protesto
Tunus'ta Meclis'in yetkilerinin dondurulmasına karşı protesto

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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