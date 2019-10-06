Tunus'ta liderlerden "sandığa gidin" çağrısı

06.10.2019 17:52

Tunus'ta bugün gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde katılımın düşük olması nedeniyle liderler Tunuslulara sandığa gitmeleri çağrısı yaptı.

Tunuslular bugün 217 sandalyeli parlamentodaki temsilcilerini seçmek için sandık başına giderken, seçimlere katılımın düşük olduğu gözlendi.

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, başkentte oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "tüm oy pusulalarının bugün kıymetli olduğunu" belirterek, Tunusluları ve özellikle de gençleri geleceklerinde söz sahibi olmak için oy kullanmaya davet etti.

Sonuçlar ne olursa olsun saygı duyacaklarını ifade eden Yaşasın Tunus partisinin lideri Şahid, partisinin iyi bir sonuç almasını umduklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday olan Şahid, seçimlerin birinci turunda yüzde 7,4 olarak yarışı beşinci sırada tamamlamıştı.

Öte yandan, Nahda Hareketi lideri ve aynı zamanda hareketin Tunus'tan milletvekili adayı Raşid el-Gannuşi, başkentte oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, Tunus'taki demokrasinin olgunluğunu ortaya koymak adına Tunusluluları sandığa davet etti.

Basın mensuplarının "daha önceden hiç bir kamu görevi almamayı tercih etmesine rağmen neden bu yıl milletvekili adayı olduğu" sorusunu yanıtlayan Gannuşi, "Karşı devrimin meclise karşı yaptığı itibarsızlaştırma karşısında, Tunus'taki partilerin liderlerinin, yasa yapıcı, hükümetleri kuran ve görevden alan parlamentonun asıl iktidar sahibi olduğunu göstermek üzere meclise yönelmesi bir zorunluluk haline geldi. Ben de bu yüzden birinci sıradan milletvekili adayıyım." ifadelerini kullandı.

Eski Cumhurbaşkanı ve Tunus İrade Partisi Başkanı Munsif el-Merzuki, ülkenin güney batısındaki sahil kenti Susa'da oy kullanmasının ardından, Tunuslulara "içinden geçtikleri zorlu duruma rağmen vatandaşlık vazifelerini yerine getirmesi" tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan, Tunus'ta seçimleri yöneten Yüksek Seçim Komisyonu, oy verme işleminin başladığı ilk üç saatte katılım oranının yüzde 6,85 olduğunu bildirdi.

Henüz 15 Eylül'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda katılım yüzde 49 olarak kaydedilmişti.

- Cumhurbaşkanı adayı parlamento seçimini boykot etti

Bu çağrılara karşı cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalan bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said, parlamento seçimlerini boykot etme kararı aldı.

Said'in seçim kampanyası koordinatörlerinden Sami el-Aydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağımsız cumhurbaşkanı adayı Said'in, şahıslara dayanan seçim yapılmasını öngören bir projesi olduğuna işaret ederek, parlamento seçimlerini listelere dayandığı için boykot ettiğini söyledi.

-Tunus'ta parlamento seçimi,

Tunus'ta, yaklaşık 7 milyon seçmen 217 sandalyeli parlamentodaki temsilcilerini seçmek üzere bugün sandık başına gitti.

Ülkede 7 milyon 81 bin 307 seçmen için oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Tunuslular, 217 milletvekilini belirlemek için 27'si yurt içinde, 6'sı da yurt dışında toplam 33 seçim bölgesinde oy kullanıyor.

Tunus parlamentosundaki 18'i diasporadan olmak üzere 217 sandalye için 15 bin kadar aday yarışıyor. Arap Baharı sürecinde Zeynel Abidin Bin Ali yönetiminin devrilmesinin ardından düzenlenen üçüncü genel seçimde oy verme işlemi Tunus yerel saatiyle 18.00'a kadar sürecek.

Tunus, gelecek hafta 13 Ekim'de de cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için sandık başına gidiyor.

Kaynak: AA