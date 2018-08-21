Tunus'ta Kurban Bayramı

Tunus'ta Müslümanlar Kurban Bayramı namazında camileri doldurdu.

Başkentte sabahın ilk ışıklarıyla her yaştan Tunuslu, tekbirler eşliğinde ülkenin sembolü niteliğindeki tarihi Zeytune Camisi'nin yolunu tuttu.

Tunus'a özgü "celbe" ismi verilen geleneksel kıyafetlerle namaza gelen bazı Tunuslular, caminin geniş avlusundan geçerken renkli görüntüler oluşturdu.

Namazdan sonra Arap ve İslam coğrafyasında akan kanın durması ve Müslüman halkların refah ve huzura kavuşması için dualar edildi.