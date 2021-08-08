Tunus'ta "Kovid-19 Ulusal Aşı Günü"ne halktan büyük ilgi
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Tunus'ta "Kovid-19 Ulusal Aşı Günü"ne halktan büyük ilgi

Tunus'ta 'Kovid-19 Ulusal Aşı Günü'ne halktan büyük ilgi
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından çağrısı yapılan "Kovid-19 Ulusal Aşı Günü" dolayısıyla Ben Arus vilayetindeki aşı merkezi halkın akınına uğradı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından çağrısı yapılan "Kovid-19 Ulusal Aşı Günü" dolayısıyla Ben Arus vilayetindeki aşı merkezi halkın akınına uğradı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında zor günler geçiren ülkede bir günde minimum 1 milyon kişiyi aşılamak amacıyla düzenlenen "Aşı Günü" büyük ilgi gördü.

Ben Arus'ta, büyük aşı merkezine dönüştürülen Abdurrezzak el-Hemmami Lisesinde vatandaşların arasındaki sosyal mesafeyi korumak ve yönlendirmek amacıyla güvenlik bariyerleri kullanıldı, halkın düzenli bir şekilde sırasını beklemesi için masa ve sandalyeler yerleştirildi.

Ben Arus Lisesi Müdürü İman el-Cedidi AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın aşı merkezine gösterdiği yoğun ilginin, bu konudaki bilinci yansıttığını belirtti.

Aşı kampanyasının başarılı olmasını umduklarını kaydeden Cedidi, 4 Ağustos'tan bu yana bunun için hazırlandıklarını ve bugünün "tarihi" bir gün olacağını söyledi.

Aşı kampanyasına katılan hemşirelerden El-Arabi Muammeri ise tatil günü olması hasebiyle katılımın büyük olduğunu ifade etti.

Muammeri, sağlık ve emniyet çalışanları ile gönüllülerden oluşan kalabalık bir ekibin kampanyada görev aldığını belirtti.

Gönüllülerden Vefa Verfeli ise organizasyonun çok iyi olduğunu ve ilgilinin de büyük olduğunu kaydetti.

Verfeli, vatandaşların ve onlara refakat edenlerin koruyucu tedbirlere ve sosyal mesafeye riayet ettiğini aktardı.

Tunus'ta 'Kovid-19 Ulusal Aşı Günü'ne halktan büyük ilgi
Tunus'ta 'Kovid-19 Ulusal Aşı Günü'ne halktan büyük ilgi
Tunus'ta 'Kovid-19 Ulusal Aşı Günü'ne halktan büyük ilgi
Tunus'ta 'Kovid-19 Ulusal Aşı Günü'ne halktan büyük ilgi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

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Tunus'ta "Kovid-19 Ulusal Aşı Günü"ne halktan büyük ilgi - Haberler
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