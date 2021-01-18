Tunus'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağına karşı protestolar sürüyor
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Tunus'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağına karşı protestolar sürüyor

18.01.2021 05:49 | Son Güncelleme: 18.01.2021 05:52
Tunus'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağına karşı protestolar sürüyor

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına tepki gösteren gruplar polisle çatıştı.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına tepki gösteren gruplar polisle çatıştı.

Başkent Tunus'un Tedamun, Sidi Huseyn ve Şebbav semtlerinde, Nabil ve Silyana kentlerindeki bazı mahallelerdeki caddelerde sokağa çıkma yasağına karşı gruplarla polis arasında arbede yaşandı.

Sokağa çıkma yasağını delen grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanan polise karşı, protestocular taşla cevap verdi.

Tunus Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 14 Ocak'tan itibaren 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Yasağın başlamasıyla bazı bölgelerde başlayan protestolar çeşitli aralıklarla devam ediyor.

Pazar günü yaşanan protestolar sırasında, kamu ve özel mülke saldıran 200'ün üzerinde göstericinin emniyet güçleri tarafından gözaltına aldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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