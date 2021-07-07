Tunus'ta Kovid-19 salgınında en yüksek vaka sayısı kaydedildi

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından beri en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından beri en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 119 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 7 bin 930 kişinin enfekte olduğu ve 5 bin 94 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 15 bin 601'e, vaka sayısının 455 bin 91'e, iyileşenlerin sayısının da 369 bin 632'ye çıktığı aktarıldı.

Son 24 saatteki vaka sayısının, salgının başladığı günden bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu ifade edildi.

Kuzey Afrika'nın sahil ülkesi Tunus'ta yeni varyantların görülmesi ve aşılamanın yavaş ilerlemesi nedeniyle Kovid-19 salgınında yeni bir dalga yaşanmasından endişe ediliyor.

Katar'dan Tunus'a iki sahra hastanesi

Tunus Meclis Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mahir Mezyub, Meclis binasında düzenlediği basın toplantısında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin hibe ettiği iki büyük sahra hastanesini taşıyan uçağın cuma günü Tunus'a ulaşacağını söyledi.

Sahra hastaneleriyle 50 kişilik bir sağlık ekibinin de geleceğini dile getiren Mezyub, bu yardımın, Kovid-19 hastalarının tedavi sürecine lojistik destek sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti